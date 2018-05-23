Isolada na pré-campanha, Marina diz que terá 'maioria programática'

Marina Silva Crédito: Edson Chagas

Com apenas 12 segundos para fazer campanha na TV este ano, a pré-candidata da Rede à Presidência da República, Marina Silva, disse nesta terça-feira (22) a prefeitos, em Brasília, que essa será sua campanha mais difícil e que está se preparando para uma luta de "Davi contra Golias". Marina participou da 21ª Marcha a Brasília, realizada pela Confederação Nacional de Municípios.

Após o evento, a pré-candidata foi questionada sobre o seu isolamento. Até agora, Marina não firmou aliança com outros partidos e sua legenda tem uma bancada de apenas dois deputados. Marina disse que trabalha com o "apoio da sociedade civil".

"Hoje eu estou numa situação bem melhor do que em 2010. Em 2010, na primeira pesquisa, tinha 1,5%, nem se compara. Já na estrutura, isso é um problema da reforma política. Foi uma reforma de encomenda".

Marina disse que, se for eleita , não terá problema com a governabilidade, pois governará "com os melhores" e terá uma "maioria programática" .

"Já fiz aliança com o "Brasil 21", com o "Agora!", com o "Acredito". E a gente sabe que as coisas estão acontecendo. Com trabalhadores, com mulheres, com jovens, com idosos, com a sociedade brasileira".