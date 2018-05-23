Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2018

Isolada na pré-campanha, Marina diz que terá 'maioria programática'

Pré-candidata afirmou que essa será sua disputa mais difícil até hoje

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 21:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 21:30
Marina Silva Crédito: Edson Chagas
Com apenas 12 segundos para fazer campanha na TV este ano, a pré-candidata da Rede à Presidência da República, Marina Silva, disse nesta terça-feira (22) a prefeitos, em Brasília, que essa será sua campanha mais difícil e que está se preparando para uma luta de "Davi contra Golias". Marina participou da 21ª Marcha a Brasília, realizada pela Confederação Nacional de Municípios.
Após o evento, a pré-candidata foi questionada sobre o seu isolamento. Até agora, Marina não firmou aliança com outros partidos e sua legenda tem uma bancada de apenas dois deputados. Marina disse que trabalha com o "apoio da sociedade civil".
"Hoje eu estou numa situação bem melhor do que em 2010. Em 2010, na primeira pesquisa, tinha 1,5%, nem se compara. Já na estrutura, isso é um problema da reforma política. Foi uma reforma de encomenda".
Marina disse que, se for eleita , não terá problema com a governabilidade, pois governará "com os melhores" e terá uma "maioria programática" .
"Já fiz aliança com o "Brasil 21", com o "Agora!", com o "Acredito". E a gente sabe que as coisas estão acontecendo. Com trabalhadores, com mulheres, com jovens, com idosos, com a sociedade brasileira".
Durante seu discurso, Marina disse que era preciso fazer um esforço para "refundar a República" e que não participará da "política do toma lá, dá cá". Marina também propôs um mandato de cinco anos para o Executivo e fim da reeleição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados