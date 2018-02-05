Investigação sobre compra de apoio a Dilma pode ir para a Justiça

Brasília - A procuradora-geral da República, Raquel Dodge Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que o inquérito que apura suposto esquema de compra de apoio político dos partidos Pros, PRB, PC do B, PDT e PP para a Coligação Com a força do povo, da candidatura de Dilma Rousseff (PT) à presidência em 2014, seja enviado para a Justiça Federal de São Paulo. Assim a investigação que envolve os ex-ministros Marcos Pereira (PRB), Guido Mantega, Antônio Palocci, o ex-ministro e atual prefeito de Araraquara (SP) Edinho Silva (PT), o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, o publicitário João Santana, entre outros, pode não tramitar mais na Suprema Corte.

Depois de pedir demissão do cargo de ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, em janeiro, Marcos Pereira perdeu a prerrogativa do foro privilegiado. Ele era o único dos investigados que mantinha o inquérito, baseado em delações da Odebrecht, sob a competência do Supremo.

No caso, a exoneração de Marcos Antônio Pereira do cargo de Ministro de Estado da Industria, Comércio Exterior e Serviços, comprovada pela publicação do DOU de 5.1.2018, é suficiente para cessar a prerrogativa de foro por função prevista no art. 102, b, da Constituição da República, diz a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, em manifestação assinada no dia 29 de janeiro.

Segundo a PGR, como os fatos investigados foram praticados, na maior parte, em São Paulo, notadamente na sede do Grupo Odebrecht, lobby do hotel Reinassance, comitê de Dilma e gabinete de Edinho Silva na Assembleia Legislativa, o caso deve ser remetido à Seção Judiciária de São Paulo.

Considerando que não há investigados detentores de prerrogativa de foro por função na Suprema Corte, a apuração deve ser declinada ao juízo competente, no caso a Seção Judiciária de São Paulo, completa Raquel.

Na lista de investigados no inquérito ainda constam o ex-assessor de Edinho Silva, Manoel de Araújo, Eurípedes Júnior e Salvador Zimbaldi Filho, do PROS; Carlos Lupi e Marcelo de Oliveira Panella, do PDT; e Fábio Tokarski, do PCdoB.

Todos os envolvidos negam irregularidades e afirmam que não houve pagamentos em troca de apoio para a campanha de 2014.

SAÍDA

Pereira está entre as primeiras baixas ministeriais da presidência de Temer em 2018. Em carta entregue ao presidente Michel Temer em 3 de janeiro, o ex-ministro afirmou que deixa a pasta para poder se dedicar a questões pessoais e partidárias.

Pereira alegou a Temer que precisava se desincompatibilizar do governo para trabalhar sua campanha para deputado federal. Pela legislação, ele teria até o início de abril para se desligar do cargo de ministro.