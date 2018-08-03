Investigação contra Temer: PF pede nova quebra de sigilo bancário

Brasília - O presidente Michel Temer Crédito: Marcos Corrêa/PR

A Polícia Federal solicitou nova quebra de sigilo bancário no inquérito que investiga se o presidente Michel Temer (MDB) recebeu propina do setor portuário.

Desta vez a PF pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso para obter os extratos bancários da empresa Eliland do Brasil, suspeita de ser usada como fachada para recebimento de propina pelo coronel João Baptista Lima, amigo de Temer desde os anos 90 e suspeito de ser captador de propina para o emedebista. O pedido chegou ao Supremo no último dia 18 de julho, durante o recesso do Judiciário. Por isso, só foi distribuído ao gabinete de Barroso na quarta (1º), com o retorno dos trabalhos.

O ministro Barroso já havia autorizado anteriormente a quebra dos sigilos bancário e fiscal do próprio presidente da República e de personagens investigados no caso, dentre eles o coronel Lima e as empresas dele.

As suspeitas sobre a Eliland surgiram após a Operação Skala, deflagrada em 29 de março. Documentos coletados nas buscas mostraram que um contador da Argeplan, empresa do coronel Lima, era gerente da Eliland.