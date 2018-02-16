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Segurança

Intervenção no Rio é 'saída honrosa' para Previdência, diz deputado da oposição

Alessandro Molon, do Rio, criticou decisão do governo Temer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 16:54

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 16:54

O deputado Alessandro Molon (Rede-RJ) afirmou nesta sexta-feira (16) que a decisão do governo federal de intervir na Segurança Pública do Rio é uma "saída honrosa", pois a base não tem o número necessário de votos para aprovar a reforma da Previdência.
"A situação de insegurança já é gravíssima há muito tempo, esse carnaval, infelizmente, foi o carnaval da violência. Por que só agora o governo decidiu tomar essa atitude?", questionou.
O deputado Alessandro Molon Crédito: Divulgação
Para o deputado, que faz oposição tanto ao governo do presidente Michel Temer quanto ao governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, "é lamentável usar uma alternativa tão grave como uma saída política para um governo sem apoio".
Leia também
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> Crime no Rio é "metástase que se espalha pelo país", diz Temer
A decisão de intervir na segurança do Rio foi tomada nesta quinta-feira (15) em uma reunião no Palácio da Alvorada. O decreto, assinado nesta sexta por Temer, fará com que o Exército assuma a Segurança Pública do Estado, com responsabilidade sobre as polícias, bombeiros e a área de inteligência, inclusive com poder de prisão de seus membros.

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