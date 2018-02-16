Intervenção no Rio é 'saída honrosa' para Previdência, diz deputado da oposição

O deputado Alessandro Molon (Rede-RJ) afirmou nesta sexta-feira (16) que a decisão do governo federal de intervir na Segurança Pública do Rio é uma "saída honrosa", pois a base não tem o número necessário de votos para aprovar a reforma da Previdência.

"A situação de insegurança já é gravíssima há muito tempo, esse carnaval, infelizmente, foi o carnaval da violência. Por que só agora o governo decidiu tomar essa atitude?", questionou.

O deputado Alessandro Molon Crédito: Divulgação

Para o deputado, que faz oposição tanto ao governo do presidente Michel Temer quanto ao governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, "é lamentável usar uma alternativa tão grave como uma saída política para um governo sem apoio".

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