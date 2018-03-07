Interpretação do STF lança dúvidas sobre prisão de Lula

Crédito: Suellen Lima | AE | Arquivo

O acirramento do julgamento (6 votos a 5) no Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou, em 2016, o cumprimento das penas de prisão após condenações em segunda instância, a mudança da composição do pleno da Suprema Corte e a própria mudança de opinião de alguns dos ministros não permitem plena certeza sobre o futuro do ex-presidente Lula.

Hoje, segundo a última padronização do STF, predominaria o entendimento de que uma prisão pode ser decretada após condenação em segunda instância. Como Lula foi condenado à prisão por uma turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, um órgão colegiado, em tese, ele pode ir para a cadeia depois de julgados os chamados embargados de declaração apresentados ao órgão pela defesa.

No entanto, os próprios ministros da Suprema Corte não têm seguido esse entendimento. Levantamento da Folha de S. Paulo sobre os 390 pedidos de habeas corpus que chegaram ao Supremo nos últimos dois anos revelou que os membros do órgão mandaram suspender as prisões ou soltar condenados em segunda instância em 91 casos. Ou seja, 23% do total.

Além disso, o ministro Gilmar Mendes, que havia votado pela possibilidade de prisão após condenação em 2º grau, anunciou em 2017 que mudou de posição. Só isso já faria o resultado do julgamento de STF sobre a tese ser o oposto.

Para o advogado e professor da FDV Caleb Salomão, a ausência de um padrão gera insegurança jurídica. "A insegurança não decorre do placar (de 6 a 5, em 2016). Embora apertado, ele define uma tese. O que gera insegurança jurídica para quem atua nessa área é que o ministro Gilmar Mendes, em um voto monocrático, se posicionou de maneira contrária. A partir daí, ministros passaram a votar em outro sentido, concedendo liminares contra a prisão em segunda instância", comentou.

Salomão também destaca que pode haver um habeas corpus no STF que evita a prisão do ex-presidente. "A defesa pode tentar constranger o STF alegando que a Corte não está segura quanto a tese", disse.

O advogado criminalista e professor universitário Jovacy Peter Filho também considera haver insegurança. "Se a função principal do STF é uniformizar jurisprudências constitucionais, quando temos vários Supremos julgando dentro do órgão, perde-se a função de uniformização", frisou.

Peter Filho explicou também que há a possibilidade de o STF rever o entendimento sobre após qual instância a prisão deve ocorrer. No vocabulário jurídico, sobre quando deve haver a execução provisória da pena. Isso aconteceria por meio do julgamento de uma Ação Declaratória de Constitucionalidade. A revisão poderia ocorrer durante a tramitação dos processos que podem definir se Lula vai ou não para a cadeia.

"Pode ser que o tribunal mude completamente de posição, que deixe de permitir a execução provisória da pena após a condenação em segunda instância. Mas o que é mais possível é que seja flexibilizado o entendimento. Não seria após a segunda instância, mas após esgotados os recursos no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Essa possibilidade começa a ganhar força", disse.

CASO A CASO

Embora, hoje, prisões possam ocorrer após condenação em segundo grau, isso não se dá de maneira automática. O tribunal, ao decretar a prisão, precisa analisar o caso concreto e justificar a decretação. Em outras palavras, a condenação colegiada não é automaticamente transformada em prisão. Apenas "pode ser".

COMO FICA A SITUAÇÃO DO PETISTA

Quando Lula pode ser preso?

A decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de negar o pedido para evitar a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não permite o início do cumprimento da pena de 12 anos em regime fechado à qual ele foi condenado em janeiro pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

O presidente da 8ª Turma da Corte, desembargador Leandro Paulsen, deixou claro que o cumprimento da pena só acontece após o julgamento de todos os recursos na Corte. Paulsen lembrou do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) de que a pena pode ser executada depois da condenação do réu por um tribunal de segunda instância. Pela interpretação do STF, a prisão depois da condenação em segunda instância não é obrigatória. Deve ser decidida de acordo com o caso específico.

O petista ainda pode recorrer a outras instâncias superiores do Judiciário?

Sim. Depois que o TRF-4 julgar o recurso, se ele for negado, a defesa poderá apresentar um recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que serve para apontar decisões ou atos do processo que violem princípios como os da ampla defesa e outros.

No STJ, o ministro Felix Fischer, relator da Lava Jato, vai examinar o eventual recurso. Caso o pedido seja negado, a defesa poderá apelar para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Outra estratégia utilizada pela defesa de Lula foi apresentar um habeas corpus ao STJ para impedir a prisão. Esse pedido foi negado, em caráter liminar, pelo vice-presidente da Corte, ministro Humberto Martins, e a decisão foi mantida pelos demais ministros. Os advogados podem apresentar habeas corpus ao STF. O relator será Edson Fachin.

Que recursos jurídicos ainda estão à disposição do ex-presidente?

Como foi condenado por unanimidade, Lula só poderia apresentar embargos declaratórios (que servem para esclarecer pontos da sentença proferida pelos desembargadores) contra essa decisão no próprio TRF-4. A defesa do ex-presidente o fez. O Ministério Público Federal apresentou o parecer contra o embargo, recomendando que ele seja preso. O caso está pronto a ser julgado pela segunda instância.

Lula ainda poderá concorrer à Presidência da República?

Depende. Pela Lei da Ficha Limpa, uma condenação de um órgão colegiado, como o TRF-4, torna o candidato inelegível. Mas ainda há recursos que podem permitir a candidatura de Lula. Em primeiro lugar, ele recorreu ao próprio TRF-4, e a jurisprudência diz que a sentença só pode ser considerada final quando esses recursos, chamados embargos declaratórios, forem analisados. E há mais recursos: mesmo que a condenação seja mantida pelo TRF-4, o ex-presidente ainda pode recorrer ao STJ e ao STF para tentar obter uma liminar e manter a candidatura. Nesse caso, vai depender muito do juiz que for analisar o caso. Ou seja, ainda não dá para saber se ele será ou não candidato.

Qual o prazo para registro de candidaturas?

O prazo final para registro de candidaturas é 15 de agosto.

Lula pode tentar registrar a candidatura, mesmo inelegível, enquanto couber recurso?

Mesmo que Lula esteja inelegível, isso não o impede de solicitar o registro de candidatura. E a Lei Eleitoral diz que, com a solicitação do pedido de candidatura, o candidato está autorizado a realizar atos de campanha até a decisão definitiva sobre o registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

É possível Lula fazer campanha, mesmo após condenado?

Sim. Nessa hipótese, Lula estaria discutindo sua elegibilidade na Justiça eleitoral. Mas a Lei Eleitoral estabelece que os partidos políticos têm até 20 dias antes das eleições para substituir as suas candidaturas. Caso o STF entenda que Lula está inelegível, o PT não poderia mais substituí-lo após 17 de setembro, e aí seria excluído da eleição. O próprio PT, no entanto, já dá sinais de desânimo com uma possível candidatura de Lula.

O que aconteceria se uma eventual impugnação da candidatura saísse depois das eleições, com Lula sendo eleito?