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Mandou soltar Lula

Integrantes do MP pedem ao CNJ providências contra desembargador

Promotores e procuradores dizem que decisão de Fraveto viola ordem jurídica

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 01:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 01:16
Crédito: Ricardo Stuckert
Promotores e procuradores do Ministério Público (MP) de diversos estados entraram, neste domingo, com um pedido de providências no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contra o desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Favreto mandou soltar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, no início da noite, o presidente do TRF-4, Carlos Eduardo Thompson Flores, decidiu manter o ex-presidente preso.
Para os promotores e procuradores, a concessão de habeas corpus em favor de Lula viola flagrantemente o princípio da colegialidade, e, por conseguinte a ordem jurídica e o Estado Democrático de Direito. Eles lembram que a prisão de Lula foi decretada pela 8ª Turma do TRF-4, consonância com decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).
O pedido é assinado por 103 integrantes de ministérios públicos estaduais e do Ministério Público Federal (MPF). Eles querem que o CNJ analise possível violação à ordem jurídica por parte de Favreto ao conceder o habeas corpus a Lula.
No pedido ao CNJ, os integrantes do Ministério Público afirmam que Favreto é incompetente para revogar decisão de um colegiado. E que o próprio Conselho Nacional de Justiça já regulamentou que o plantão do Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior.
O dever de estabilidade está conectado ao dever de respeito aos precedentes já firmados e à obrigatoriedade de justificação/fundamentação plausível para comprovar a distinção da decisão, sob pena de flagrante violação da ordem jurídica. A quebra da unidade do direito, sem a adequada fundamentação, redunda em ativismo judicial pernicioso e arbitrário, principalmente quando desembargadores e/ou ministros vencidos ou em plantão, não aplicam as decisões firmadas por Órgão Colegiado do Tribunal, afirmam no pedido.
Os promotores dizem ainda que a condição de pré-candidato do ex-presidente não é fato novo, já que é de conhecimento público há meses da candidatura, ainda que à revelia da lei.
Os membros do Ministério Público ainda elaboraram uma nota técnica na qual afirmam que os ministros e as turmas do STF devem obrigatoriamente cumprir as deliberações do Plenário do Tribunal, que estabelecem a execução da pena a partir dacondenação em segunda instância. O documento deve ser protocolado no STF após o fim do recesso, em agosto.
 

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