Instituições sociais repudiam declaração de deputado do ES sobre crime

Capitão Assumção ofereceu recompensa para quem matar assassino Crédito: Lissa de Paula/Ales

"O autor do homicídio deve ser processado, na forma da lei. Não se pode admitir Justiça com as próprias mãos. É inaceitável o trecho da fala do Deputado quando diz: 'Não vale dar onde ele tá localizado, não. Tem que entregar o cara morto. Aí eu pago'", diz trecho da nota assinada por sete instituições e pela deputada estadual Iriny Lopes e o deputado federal Helder Salomão, ambos do PT.

No plenário, Assumção disse: "[Tenho] R$ 10 mil aqui do meu bolso pra quem mandar matar esse vagabundo, isso não merece tá vivo não. Eu tiro do meu bolso quem matar esse vagabundo aí. Não vale dar onde ele tá localizado não, tem que entregar o cara morto, aí eu pago".

dobraria a oferta se tivesse dinheiro. Nesta quinta, o parlamentar reforçou o argumento e disse que

Confira a íntegra do manifesto:

"As instituições sociais do Espírito Santo, abaixo-assinadas, repudiam com veemência o ato criminoso do Deputado Estadual Capitão Assumção, que ofereceu R$ 10 mil do seu bolso para quem matar o autor do assassinato de Mayara de Oliveira Freitas, no bairro Antônio Ferreira Borges, em Cariacica.

O autor do homicídio deve ser processado, na forma da lei. Não se pode admitir Justiça com as próprias mãos. É inaceitável o trecho da fala do Deputado quando diz: 'Não vale dar onde ele tá localizado, não. Tem que entregar o cara morto. Aí eu pago'.

O pronunciamento do Deputado é um atentado contra o Estado de Direito, contra os marcos civilizatórios e contra o respeito devido por um Deputado ao povo capixaba.

Aguardamos que as providências legais sejam adotadas, em nome da Democracia, da defesa da Constituição Brasileira e da Cidadania.

Assinam:

- Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitoria

- Fórum Capixaba de Lutas Sociais

- Fórum Igreja e Sociedade

- Ação Diaconal Ecumênica

- Movimento Fé e Política do Estado do Espírito Santo

- Fórum Capixaba pelas Liberdades Democráticas

- Movimento Nacional de Direitos Humanos

- Deputada Iriny Lopes - Vice-presidenta da Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo

- Deputado Helder Salomão - Comissão de Direitos Humanos e Minorias