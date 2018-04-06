Infográfico mostra quais são os próximos recursos da defesa de Lula

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda pode apresentar recursos à Justiça para evitar que o petista fique preso. Entenda no infográfico abaixo.
Publicado em 06 de Abril de 2018 às 12:00
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