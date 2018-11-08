Indicada recebeu ligações de exportadores preocupados com mundo árabe

A deputada Tereza Cristina , indicada pelo presidente eleitopara ocupar a pasta da, já recebeu telefonemas de exportadores do setor de carnes preocupados com a possibilidade de retaliação de países árabes à possibilidade de transferência da embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusálem. Uma missão do Brasil ao Egito já foi cancelada após Bolsonaro ter reafirmando sua intenção na semana passada. Apesar de morar no mesmo prédio que o presidente eleito, Tereza Cristina ainda não se reuniu com ele após a indicação.