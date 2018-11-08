Indicada recebeu ligações de exportadores preocupados com mundo árabe

A deputada Tereza Cristina , indicada pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para ocupar a pasta da Agricultura , já recebeu telefonemas de exportadores do setor de carnes preocupados com a possibilidade de retaliação de países árabes à possibilidade de transferência da embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusálem. Uma missão do Brasil ao Egito já foi cancelada após Bolsonaro ter reafirmando sua intenção na semana passada. Apesar de morar no mesmo prédio que o presidente eleito, Tereza Cristina ainda não se reuniu com ele após a indicação.
Eu quero me sentar numa mesa e discutir, para eu entender a posição que o governo vai tomar e como é que a gente vai poder agir nessa situação
A futura ministra afirmou que os telefonemas recebidos foram de exportadores e industriais que tem negócios com o mundo árabe.
"Eu tenho certeza de que nós vamos conversar sobre isso. Eu sei do desconforto, eu tenho ouvido, eu tenho recebido ligações de pessoas aqui do Brasil preocupadas, exportadores, indústrias, o setor de carnes, principalmente, que é um dos setores que têm mais problemas com esse mercado árabe", disse ela.
Tereza Cristina destacou que é importante decidir quem será o ministro de Relações Exteriores para definir a política externa do governo e como o setor se posicionará diante dela.
"É importante esse ministério andar junto com o Ministério da Agricultura, principalmente por estes problemas externos que a gente pode ter, dependendo da condução da política externa que o governo vai ter", afirmou.