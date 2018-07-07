Impeachment de Crivella já tem apoio de 15 vereadores

Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Já tem 15 vereadores o abaixo-assinado, organizado por Teresa Bergher, para pedir o impeachment do prefeito Marcelo Crivella. A vereadora vai pedir à mesa diretora da Câmara para que os colegas sejam convocados extraordinariamente, segunda-feira (9), durante o recesso, para tratar de indícios de "corrupção ativa, improbidade administrativa, crime eleitoral, entre outras ilegalidades".

Como se sabe, em reunião no Palácio da Cidade, o prefeito ofereceu uma série de benefício a pastores evangélicos, como acesso a cirurgias de cataratas, vasectomia e varizes, além de isenção de impostos".