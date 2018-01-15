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Eleição 2018

Ibope: 90% não votariam em candidato que defende governo Temer

Apenas 8% dos entrevistados consideram que hoje a roubalheira diminuiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2018 às 21:51

Publicado em 14 de Janeiro de 2018 às 21:51

Brasília - O presidente Michel Temer discursa durante reunião com dirigentes da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e prefeitos de todo o país, no Palácio do Planalto (Antonio Cruz/Agência Brasil) Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
Que candidato em campanha terá peito para defender o governo Temer? De acordo com o blog Lauro Jardim, do O Globo, uma pesquisa do Ibope feita entre 9 e 17 de dezembro nas dez maiores capitais do Brasil, com usuários de internet das classes A, B e C revela que Temer será um fardo de uma tonelada para se carregar: 90% disseram que não votariam num "candidato que defenda o governo Temer" (5% responderam que "sim").
Em relação à corrupção, o eleitorado confirma um poderoso mau humor com o governo: 42% e 44% avaliam que o nível de corrupção do governo Temer é igual ou maior do que o registrado nos governos Lula e Dilma. Magros 8% dos entrevistados consideram que hoje a roubalheira diminuiu.

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