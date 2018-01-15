Ibope: 90% não votariam em candidato que defende governo Temer

Que candidato em campanha terá peito para defender o governo Temer? De acordo com o blog Lauro Jardim, do O Globo, uma pesquisa do Ibope feita entre 9 e 17 de dezembro nas dez maiores capitais do Brasil, com usuários de internet das classes A, B e C revela que Temer será um fardo de uma tonelada para se carregar: 90% disseram que não votariam num "candidato que defenda o governo Temer" (5% responderam que "sim").