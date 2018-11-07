Homem é baleado após lutar com bandidos na frente da creche da filha

Um homem foi baleado nas costas durante uma tentativa de assalto na frente da creche em que a filha estuda, na Rua Antenor Caldas, bairro Santa Bárbara, em Cariacica, por volta das 7h desta quarta-feira (7). Ele havia acabado de deixar a criança no local quando dois bandidos, um deles armado, o abordaram exigindo a chave do carro, mas o homem se negou a entregar. Os três entraram em luta corporal (veja o vídeo abaixo) e o dono do veículo acabou sendo atingido por um tiro nas costas. Os assaltantes fugiram e a vítima foi encaminhada ao Hospital Meridional, também em Cariacica.
O dono do veículo, modelo Corolla, havia acabado de deixar a filha, de três anos, com a pedagoga da creche quando foi abordado pelos dois assaltantes que exigiram a chave do carro. Ao se negar aentregar, o bandido atirou no chão e ordenou novamente que ele entregasse a chave, mas a vítima negou mais uma vez. Neste momento, os três entraram em luta corporal e um dos criminosos conseguiu pegar a arma e atirou, acertando as costas do homem.
Os dois bandidos fugiram a pé em direção à Rua Maria Rosa, em Cariacica. Uma ambulância do Samu foi chamada e encaminhou a vítima ao Hospital Meridional. Não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima.
Com informações de Victor Muniz