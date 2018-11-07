Homem é baleado após lutar com bandidos na frente da creche da filha

O dono do veículo, modelo Corolla, havia acabado de deixar a filha, de três anos, com a pedagoga da creche quando foi abordado pelos dois assaltantes que exigiram a chave do carro. Ao se negar aentregar, o bandido atirou no chão e ordenou novamente que ele entregasse a chave, mas a vítima negou mais uma vez. Neste momento, os três entraram em luta corporal e um dos criminosos conseguiu pegar a arma e atirou, acertando as costas do homem.