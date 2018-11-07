Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Homem é baleado após lutar com bandidos na frente da creche da filha

Dois bandidos, sendo um armado, abordaram a vítima exigindo a chave do carro, mas o homem se negou a entregar e acabou baleado

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 14:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 14:15
Homem entrou em luta corporal com bandidos durante tentativa de assalto em Cariacica Crédito: Reprodução
Um homem foi baleado nas costas durante uma tentativa de assalto na frente da creche em que a filha estuda, na Rua Antenor Caldas, bairro Santa Bárbara, em Cariacica, por volta das 7h desta quarta-feira (7). Ele havia acabado de deixar a criança no local quando dois bandidos, um deles armado, o abordaram exigindo a chave do carro, mas o homem se negou a entregar. Os três entraram em luta corporal (veja o vídeo abaixo) e o dono do veículo acabou sendo atingido por um tiro nas costas. Os assaltantes fugiram e a vítima foi encaminhada ao Hospital Meridional, também em Cariacica.
O dono do veículo, modelo Corolla, havia acabado de deixar a filha, de três anos, com a pedagoga da creche quando foi abordado pelos dois assaltantes que exigiram a chave do carro. Ao se negar aentregar, o bandido atirou no chão e ordenou novamente que ele entregasse a chave, mas a vítima negou mais uma vez. Neste momento, os três entraram em luta corporal e um dos criminosos conseguiu pegar a arma e atirou, acertando as costas do homem.
> Pai é assassinado na frente da filha em São Mateus
Os dois bandidos fugiram a pé em direção à Rua Maria Rosa, em Cariacica. Uma ambulância do Samu foi chamada e encaminhou a vítima ao Hospital Meridional. Não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima.
Com informações de Victor Muniz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados