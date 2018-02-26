Henrique Meirelles reforça desejo de candidatura em redes sociais

Henrique Meirelles Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deu mais uma demonstração de seu interesse em ser candidato ao Planalto. Nessa segunda, ele compartilhou uma postagem em sua rede social em que disse ser a "hora de devolver ao povo brasileiro um pouco de tudo aquilo que ele me proporcionou".

A declaração vem ao encontro de suas falas recentes. Recentemente, o ministro disse que sua "etapa" no comando da pasta está "cumprida" e que é o momento de se lançar à Presidência.

O interesse de Meirelles na corrida já se desenha há alguns meses, com demonstrações de interesse repetidas em entrevistas. Ainda assim, ele evitou confirmar a candidatura até o momento por não saber qual seria a oposição que precisaria encarar dentro do próprio governo.

Para ele, é essencial uma estrutura partidária para que lance sua candidatura, algo que o seu partido, o PSD, não pode oferecer sem formar uma base aliada.

Para Meirelles, a solução pode ser, inclusive, mudar de legenda. Em entrevista recente, o Ministro já disse considerar a possibilidade de entrar em outro partido para concorrer no fim do ano.

Com as falas de candidaturas de Rodrigo Maia (DEM-RJ), Geraldo Alckmin (PSDB-SP) e inclusive de reeleição do próprio presidente Michel Temer (que teria incentivado a sua candidatura repetidas vezes, segundo o ministro), Meirelles não foi capaz de cravar seu nome como opção única para uma plataforma reformista.

Outro fator que dificulta a vida do ministro é a dificuldade da aprovação da Reforma da Previdência. Com votação marcada para o último dia 19, a questão foi adiada indefinidamente por conta da Intervenção Federal no Rio, e não há previsão de que ela possa ser votada até o período eleitoral.

Uma das principais plataformas de Meirelles, a votação pesaria na sua escolha para se candidatar.