Henrique Meirelles diz ser contra 'politização da Justiça'

O pré-candidato do MDB à Presidência, Henrique Meirelles, também comentou neste domingo (8) o imbróglio jurídico envolvendo a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-ministro diz ser "absolutamente contra a politização da Justiça".
"Respeito decisões judiciais de última instância e sou absolutamente contra a politização da Justiça. O sistema judicial é pilar da nossa democracia, e o respeito às normas processuais é essencial", disse Meirelles.
Estagnado nas pesquisas de intenção de voto, Meirelles mudou de estratégia recentemente e agora tenta colar sua imagem à do ex-presidente, líder nos levantamentos mesmo após ter sido preso. A ideia da campanha é destacar que Meirelles foi presidente do Banco Central nos dois mandatos do petista (2003 a 2010).