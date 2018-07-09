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Soltura de Lula

Henrique Meirelles diz ser contra 'politização da Justiça'

'O sistema judicial é pilar da nossa democracia, e o respeito às normas processuais é essencial', disse Meirelles, que é pré-candidato à Presidência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2018 às 21:09

Publicado em 08 de Julho de 2018 às 21:09

Henrique Meirelles é pré-candidato do MDB à Presidência Crédito: (Windows)
O pré-candidato do MDB à Presidência, Henrique Meirelles, também comentou neste domingo (8) o imbróglio jurídico envolvendo a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-ministro diz ser "absolutamente contra a politização da Justiça".
"Respeito decisões judiciais de última instância e sou absolutamente contra a politização da Justiça. O sistema judicial é pilar da nossa democracia, e o respeito às normas processuais é essencial", disse Meirelles.
Estagnado nas pesquisas de intenção de voto, Meirelles mudou de estratégia recentemente e agora tenta colar sua imagem à do ex-presidente, líder nos levantamentos mesmo após ter sido preso. A ideia da campanha é destacar que Meirelles foi presidente do Banco Central nos dois mandatos do petista (2003 a 2010).

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