Henrique Meirelles diz ser contra 'politização da Justiça'

Henrique Meirelles é pré-candidato do MDB à Presidência Crédito: (Windows)

O pré-candidato do MDB à Presidência, Henrique Meirelles, também comentou neste domingo (8) o imbróglio jurídico envolvendo a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-ministro diz ser "absolutamente contra a politização da Justiça".

"Respeito decisões judiciais de última instância e sou absolutamente contra a politização da Justiça. O sistema judicial é pilar da nossa democracia, e o respeito às normas processuais é essencial", disse Meirelles.