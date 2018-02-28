Hartung sobre atrasos em obras: 'Não tem culpa do governo'

O governador Paulo Hartung (PMDB) afirmou nesta quarta-feira (28) que os atrasos na conclusão das obras da Avenida Leitão da Silva e da Rodovia Leste-Oeste não são culpa do governo do Estado. O peemedebista, que prestou contas do exercício financeiro de 2017 à Assembleia Legislativa pela manhã, alegou problemas com o projeto inicial de uma obra e com a empresa responsável pela outra.

Na edição desta quarta (28), A GAZETA mostrou que a data para conclusão da Leitão da Silva foi adiada pela quinta vez. O governo, na terça-feira (27) pela manhã, a prometeu para 2019. À noite, disse que se esforçaria para entregá-la ainda em 2018.

Também informou que a Leste-Oeste ainda precisa de mais 12 meses de obras até que seja definitivamente concluída. Em abril, a rodovia estará liberada apenas para veículos leves. A rodovia está em obras há dez anos.

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O problema da Leitão da Silva, para o governador, foi o projeto inicial errado.

"Vocês conhecem a realidade. Já deram, mas depois esqueceram. A Leitão da Silva foi obra que foi contratada errada. Esqueceram o plano de drenagem. Tivemos que contratar uma segunda parte da obra para poder colocar estrutura de drenagem dentro da execução da obra. Ia ficar um asfalto bonitinho e na primeira vez que chovesse ia alagar ali. Imagina. Acaba de fazer obra e vai ter um alagamento. Estamos fazendo uma coisa com responsabilidade. Merece apanhar por isso? Me desculpe. Merece apanhar por outra coisa que podemos errar, porque somos humanos. Mas por isso não".

Hartung afirmou que a empresa responsável pela obra da Leste-Oeste está em recuperação judicial, medida usada para evitar a falência por empresas que perdem a capacidade de pagar as próprias dívidas. O governador pediu "honestidade" na divulgação de informações sobre as obras.

"Vocês prestariam um ótimo serviço se falassem o que aconteceu com a obra, não escondesse da população. Ah, o atraso é do governo. Não é. Tinha dinheiro em caixa. O que tem na Leste Oeste? Uma empresa que tá em recuperação judicial. Se fosse você o governador ou o secretário de obras, o que tem que fazer num caso como esse? Tem que tocar a obra. A empresa é conhecida, mas tá em recuperação judicial. Está em dificuldade de fazer aquisição. Vai comprar asfalto, mas só se tiver dinheiro para pagar. As pessoas não vendem a prazo, com medo de não receber depois. Estamos submetidos a isso. Não tem culpa do governo. O governo está sendo absolutamente correto", declarou, em entrevista.

A obra da Leitão da Silva começou em 2014. O governo estadual foi substituído e houve uma revisão do projeto inicial da obra. A estimativa era de entrega da obra para 2016. No final daquele ano, a promessa era entregar a obra no primeiro semestre de 2018. O prazo, em seguida, foi esticado para o final deste ano e, agora, passou para 2019.

SECRETÁRIO

Questionado sobre os novos atrasos nessas obras, o secretário estadual de Transportes e Obras Públicas, Paulo Ruy Carnelli, disse apenas que "obra urbana é f... Todo mundo quer moleza, mas as obras estão indo bem".