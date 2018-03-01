Hartung reafirma equilíbrio na administração

Paulo Hartung apresenta dados de sua gestão para os deputados estaduais Crédito: Tati Beling | Ales

Em prestação de contas à Assembleia Legislativa neste último ano de mandato, o governador Paulo Hartung (PMDB) reafirmou que o diagnóstico feito há quatro anos sobre as finanças do Estado estava correto. Em discurso, afirmou que, se o Orçamento de 2015 não fosse refeito logo após ele ser eleito em 2014, o Estado não estaria com cara de Espírito Santo, mas com cara de Rio de Janeiro. Sabatinado, rebateu críticas da oposição.

Saímos na frente do vendaval. E já estamos colhendo os frutos do compromisso com a responsabilidade social, disse. Ele elencou programas que o governo desenvolveu e defendeu que eles sejam transformados em políticas de Estado.

Apesar de perguntas da oposição sobre temas usados corriqueiramente para criticar o governador, a sessão transcorreu com tranquilidade. O clima foi bem diferente da prestação de contas do ano passado, quando o vice-governador César Colnago (PSDB) representou Hartung na Assembleia e houve bate-boca entre o tucano e deputados.

Na apresentação, o governador avaliou que seu ajuste fiscal não agradou a todos, que sofreu incompreensão e com tentativas irresponsáveis de desestabilização. Contudo, afirmou que as medidas que lançou são apoiadas por aqueles que pensam além dos seus próprios interesses.

A sete meses das eleições, continuou fazendo mistério sobre sua candidatura à reeleição e sobre a permanência dele no PMDB. Mencionou o ambiente eleitoral ao responder pergunta do deputado Euclério Sampaio (PDT) sobre investigações em curso contra secretários de Estado. Disse que em período pré-eleitorais adversários cavam embaixo de figuras que se destacam e que afastar ordenadores de despesas por meras denúncias flerta com a ditadura. Declarou, ainda, que todas as reclamações e queixas contra sua equipe são levadas em conta por ele.

CONTRADIÇÃO

O deputado Sergio Majeski (PSDB) perguntou se não havia contradição no discurso de combater a evasão escolar, já que escolas estão sendo fechadas.

Fechar escolas não pode ser tabu. É para quem nunca administrou nada. Se fecho uma escola para colocar aluno em uma verdadeira escola, e não em uma escola de araque, não estou dando passo atrás, estou dando dez à frente, disse, antes de emendar: Quem quer escolinha que finge que educa está vestindo camisa de corporação.

O deputado Eustáquio Freitas (PSB) perguntou o motivo da descontinuidade do Estado Presente, programa que para ele deveria ter virado uma política de Estado. Hartung respondeu que o programa só estava na propaganda.

O socialista rebateu a crítica feita por Hartung ao aumento de despesas na gestão passada, alegando que foram nomeados mais de 5 mil policiais, o que gerou um gasto necessário.

O governador replicou. Não precisa gostar de mim, mas se tiver honestidade intelectual vai ver o duro danado que demos para colocar esse trem no trilho novamente, frisou o peemedebista.

Josias da Vitória (PDT) cobrou mais diálogo do governo, o que Hartung negou que falte.

DIVERSIDADE

Entre as poucas perguntas que cobravam algum posicionamento do governador também pode ser incluída a de Esmael Almeida (PMDB). Ele pediu a opinião de Hartung sobre o avanço da ideologia de gênero e descobriu que o governador discorda dele.

A realidade é a diversidade. Se somos democratas, ela precisa de um olhar respeitoso. Isso engrandece o líder, engrandece o líder religioso. Tenho muito medo do dogmatismo, de visões limitadas da vida social, comentou Hartung.

REAJUSTE EM AUXÍLIO PARA SERVIDORES

Os servidores do Estado terão reajuste de 36,4% no valor do auxílio-alimentação. O benefício deve passar de R$ 220 para R$ 300. O aumento foi anunciado ontem pelo governador Paulo Hartung (PMDB) e só depende da aprovação de um projeto de lei pela Assembleia Legislativa.

É um passo representativo, de reconhecimento à nossa equipe de trabalho. Uma medida tornada possível porque já caminhamos para fora do olho do furacão das tormentas que atravessamos juntos, afirmou o governador.

O impacto nas contas do Estado será de R$ 59 milhões, mas não incide na apuração no total de despesas com pessoal.

Os servidores também terão aumento linear nos salários até abril, mas o governo não anunciou o tamanho. O secretário da Fazenda, Bruno Funchal, afirmou que o estudo do reajuste levou em conta o gasto provocado pelo incremento no auxílio.