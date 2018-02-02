Hartung faz tratamento um ano após retirada de câncer na bexiga

Paulo Hartung Crédito: Pedro Dutra /Secom

O governador do Estado, Paulo Hartung (PMDB), realiza na tarde desta sexta-feira (02) a primeira de uma série de três sessões de imunoterapia num hospital particular na Grande Vitória. De acordo com a assessoria do governador, o tratamento preventivo consiste na aplicação de BCG na bexiga.

Em fevereiro do ano passado, ele precisou submeter-se a uma cirurgia para remover um tumor maligno localizado no órgão do sistema urinário. Na ocasião, foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

"As sessões de imunoterapia com BCG intravesical fazem parte do tratamento preventivo que tem o objetivo de reduzir o risco de recidiva de câncer de bexiga. O governador tem uma resposta excelente e o procedimento é simples, previsto em tratamentos dessa natureza", diz a nota da assessoria.

Na manhã desta sexta, o governador cumpriu normalmente agendas de trabalho. Como não há necessidade de internação ou licença médica, Hartung retomará as atividades na segunda-feira (05).