Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Hartung faz tratamento um ano após retirada de câncer na bexiga

Governador realiza nesta sexta-feira a primeira de uma série de três sessões de imunoterapia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 18:50

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 18:50

Paulo Hartung Crédito: Pedro Dutra /Secom
O governador do Estado, Paulo Hartung (PMDB), realiza na tarde desta sexta-feira (02) a primeira de uma série de três sessões de imunoterapia num hospital particular na Grande Vitória. De acordo com a assessoria do governador, o tratamento preventivo consiste na aplicação de BCG na bexiga.
Em fevereiro do ano passado, ele precisou submeter-se a uma cirurgia para remover um tumor maligno localizado no órgão do sistema urinário. Na ocasião, foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.
 "As sessões de imunoterapia com BCG intravesical fazem parte do tratamento preventivo que tem o objetivo de reduzir o risco de recidiva de câncer de bexiga. O governador tem uma resposta excelente e o procedimento é simples, previsto em tratamentos dessa natureza", diz a nota da assessoria.
Na manhã desta sexta, o governador cumpriu normalmente agendas de trabalho. Como não há necessidade de internação ou licença médica, Hartung retomará as atividades na segunda-feira (05).
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender
Imagem de destaque
Silva lança sétimo álbum autoral e define: “Para encarar a vida"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados