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Investimento

Hartung diz que Estado vai à Justiça contra ferrovia no Centro-oeste

Governador do Espírito Santo confirmou que vai tomar as devidas providências durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira (03), no Palácio Anchieta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 18:03

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 18:03

Governador Paulo Hartung durante coletiva de imprensa no Palácio Anchieta Crédito: Vinícius Valfré
O governador Paulo Hartung (MDB) confirmou que vai acionar a Justiça na tentativa de barrar o investimento em ferrovia no Centro-oeste. A informação foi dada durante entrevista coletiva no Palácio Anchieta, Vitória, na tarde desta terça-feira (03).
"Vamos à Justiça garantir nosso direito, tendo em vista que a lei que tá valendo em Brasília é a de quem tem mais deputados na Câmara", disse o chefe de Estado. A informação foi publicada anteriormente no jornal A Gazeta e no Gazeta Online na coluna Vitor Vogas desta terça. 
Entenda o caso
A possibilidade de perda da ferrovia estratégica que ligaria Cariacica a Presidente Kennedy, construída como contrapartida da renovação da concessão da ferrovia Vitória  Minas, da Vale, vai parar na Justiça.
Essa é uma estratégia considerada por membros da bancada federal e pelo governo do Estado, que já acionou a Procuradoria-Geral do Estado em busca de providências.
Segundo o deputado federal Lelo Coimbra (MDB), líder da maioria governista na Câmara dos Deputados, o Tribunal de Contas da União (TCU) questiona a antecipação da renovação da concessão. O direito da Vale de explorar a Vitória  Minas vence só em cinco anos.
É possível que uma ação judicial para barrar que a contrapartida seja construída no Centro-Oeste se aproprie dos questionamentos do TCU.
*Com informações de Vinícius Valfré

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