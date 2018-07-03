Hartung diz que Estado vai à Justiça contra ferrovia no Centro-oeste

Governador Paulo Hartung durante coletiva de imprensa no Palácio Anchieta Crédito: Vinícius Valfré

O governador Paulo Hartung (MDB) confirmou que vai acionar a Justiça na tentativa de barrar o investimento em ferrovia no Centro-oeste. A informação foi dada durante entrevista coletiva no Palácio Anchieta, Vitória, na tarde desta terça-feira (03).

"Vamos à Justiça garantir nosso direito, tendo em vista que a lei que tá valendo em Brasília é a de quem tem mais deputados na Câmara", disse o chefe de Estado. A informação foi publicada anteriormente no jornal A Gazeta e no Gazeta Online na coluna Vitor Vogas desta terça.

Entenda o caso

A possibilidade de perda da ferrovia estratégica que ligaria Cariacica a Presidente Kennedy, construída como contrapartida da renovação da concessão da ferrovia Vitória  Minas, da Vale, vai parar na Justiça.

Essa é uma estratégia considerada por membros da bancada federal e pelo governo do Estado, que já acionou a Procuradoria-Geral do Estado em busca de providências.

Segundo o deputado federal Lelo Coimbra (MDB), líder da maioria governista na Câmara dos Deputados, o Tribunal de Contas da União (TCU) questiona a antecipação da renovação da concessão. O direito da Vale de explorar a Vitória  Minas vence só em cinco anos.

É possível que uma ação judicial para barrar que a contrapartida seja construída no Centro-Oeste se aproprie dos questionamentos do TCU.