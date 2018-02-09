Hartung: 'Brasil precisa de alguém que tenha capacidade de comunicar'

Paulo Hartung Crédito: Divulgação

O governador Paulo Hartung (PMDB) afirmou que bons projetos e ideias não são suficientes para "modernizar o país" se eles não forem bem explicados para o "Brasil de carne e osso". Por isso, defende que o próximo presidente seja alguém que tenha "capacidade de comunicar".

Essa declaração pode ser automaticamente associada às especulações sobre a candidatura de Luciano Huck (sem partido). Hartung é especulado como um possível vice na chapa do apresentador de TV.

Apesar da sinalização, Hartung diz que "estimulou", além da de Huck, as pré-candidaturas do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB-SP), do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD-GO), do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa (sem partido).

Your browser does not support the audio element. Paulo Hartung diz que estimulou candidatura da Luciano Huck e outras lideranças nacionais

Também minimizou o foco em Huck ao dizer que a capacidade de comunicar é uma habilidade que outras pessoas também podem desenvolver. Por fim, minimizou dúvidas sobre a capacidade de um apresentador de programa de auditório gerir um país como o Brasil.

"O que vai contar para alguém virar candidato e agregar é a capacidade de ter equipe. Todo mundo vai olhar quem está em torno da pessoa. Não é um vice que supre deficiências do titular. Quem é o time? Até porque vimos esses times ruins, de pernas de pau, levando o Brasil para o buraco. O brasileiro vai procurar o líder que tem um bom time em volta", afirmou.

ENCONTRO

O peemedebista almoçou, na terça-feira (6), no apartamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Rodrigo Maia também foi convidado pelo tucano.

O peemedebista, porém, nega que a conversa tenha sido sobre quais espaços serão ocupados. Diz que serviu para promover uma "aproximação sucessiva" entre os interlocutores e discutir "caminhos para reorganizar o país a partir da eleição de 2018".

ENTREVISTA COM HARTUNG

O senhor participou de reunião com FHC e Rodrigo Maia. Como foi?

Eu estive em São Paulo, antes de ontem (na terça-feira, dia 6). Eu tinha em SP três compromissos. Uma palestra cedo. Fui ao Brasil Plural, uma instituição financeira expressiva no nosso país. Fiz uma palestra com teleconferência pra investidores de SP, do RJ. A gente debateu. De lá saí e tinha almoço marcado com FHC e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O que fomos fazer lá? Fomos conversar sobre o Brasil. Uma coisa que tenho feito permanentemente. Dialogar sobre caminhos para que a gente possa reorganizar o país a partir da eleição de 2018. Tem uma eleição esse ano, tem uma possibilidade. Tem uma agenda que o país precisa percorrer que é mais ou menos óbvia para muita gente. O país precisa ser reformado. Na verdade, em algumas coisas estamos muito atrasados. Tem reforma que deveríamos ter feito 50 anos atrás. Na educacional estamos atrasados uns 50 anos. Agora demos um passo importante com a reforma do ensino médio, mas estamos atrasados. Evidentemente que precisamos organizar politicamente. É esse diálogo que estamos fazendo. Muita gente pergunta quem vai ser o candidato. Ninguém sabe. Vai ser um candidato só ou vão ser dois? Não sei. Pode ser um ou podem ser dois.

Foram citados nomes?

Vamos por partes. Podem ser um ou dois. O importante é que essa proposta seja levada à população. Que a gente tenha oportunidade de explicar à população, como Macron tem conseguido fazer na França. Explicar porque precisa modernizar o país. O mundo mudou. Não há lugar nesse mundo para quem ficar preso a regras, regulamentos, leis de um passado que não existe mais. Ou a gente consegue reformar o país ou vamos ficar ouvindo essa história de que o país é o país do futuro eternamente. Um futuro que não chega. É esse o diálogo. Não tem nada conclusivo nesse diálogo ainda. Não dá, não tem elementos pra isso. Quem vai ser o candidato? Tem candidaturas postas. Vocês viram. Meirelles colocou o nome. Eu estimulei. Tá nos jornais. O Maia agora recentemente colocou o nome. Eu estimulei. Veio a possibilidade de o Luciano participar. Eu dialoguei com ele lá na casa do Armínio. O Joaquim Barbosa admitiu a possibilidade. Eu interagi com o ex-ministro. É importante que nomes sejam colocados para a sociedade. Para que a gente possa ver quem cai no gosto da população. Quem é que tem capacidade de dialogar, tem o desafio da comunicação nessa quadra que o Brasil está vivendo que é brutal. Quem consegue dialogar com a população para a população entender? Não adianta ter um bom plano, um bom projeto, boa agenda. Quantos bons planos, bons projetos, boas agendas já ficaram mofando nas gavetas? Ou você convence a população, motiva a população, ou não saem do lugar essas coisas e o Brasil continua afundando igual martelo sem cabo.

O senhor aposta em algum nome?

Não. Eu estou acompanhando. O que fomos fazer lá? Estreitar cada vez mais o diálogo. Eu sou amigo do ex-presidente FHC. Trabalhei no governo dele como diretor do BNDES. O Rodrigo Maia que é um jovem que está aí ganhando destaque como presidente da Câmara. Os dois não se conheciam pessoalmente e fizemos um encontro para produzir um jogo de aproximação sucessiva. O que isso vai produzir até junho, julho? Não sei. Espero que produza um bom programa, uma boa agenda, um bom candidato. Ou dois bons candidatos representando essa agenda no primeiro turno para que a gente possa fazer um bom debate no nosso país. As pessoas me perguntam 'mas esse país nosso tem realmente esse potencial que o povo fala?'. Tem. Se olhar o mundo inteiro um dos países que mais potencial tem. A pergunta que não quer calar é porque um país com tanto potencial como o nosso vive uma encrenca dessas que nós estamos vivendo. Porque fez tudo errado. Como faz para parar de fazer o errado, seguir o caminho certo e transformar essas potencialidades para nosso povo e nossa juventude? Além de ter boas ideias, precisamos levar essas boas ideias à população e ganhar o coração da população. O que é ganhar o coração da população? É a família simples, humilde, ver a proposta e falar assim 'vou nessa porque a vida do meu filho vai melhorar, a família vai voltar a ter emprego para os outros dois que perderam emprego'. Tem que chegar ao Brasil de carne e osso. Não adianta mais essa coisa de nós conversando com nós mesmos. Nós que achamos que temos ideias salvadoras do país só conversamos com nós mesmos, aplaudimos nós mesmos, mas não chega ao Brasil de carne e osso, que precisa entender como tirar o país dessa encrenca que entrou e como fazer o país virar país de progresso, de oportunidades. Esse é o diálogo que estamos tendo. Esse almoço no apartamento de FHC foi mais um passo. Vamos fazendo diálogo e aproximações sucessivas. Não tem nada no bolso para tirar de repente uma chapa pronta, com fulano vice. É uma construção. Vamos fazer essa construção chegar a um porto seguro.

Seu nome foi colocado nessa lista?

Não. Meu nome já tá escolhido para uma coisa que estou fazendo. É pegar uma agulha boa, que já tá na minha mão, uma linha boa e ajudar a costurar esse campo que eu chamo de centro da política brasileira. É onde está a centro-esquerda, onde me localizado, mas estão os liberais reformistas que são muito importantes pra que a gente possa modernizar nossa economia. É juntar esse campo e aí escolher alguém que tenha capacidade de comunicar com a sociedade brasileira. Se Deus quiser, vamos conseguir. As pessoas falam 'tá tudo em cima da hora'. Não está. Essa eleição é atípica. Nada vai ser decidido em cima da hora. As decisões vão ser tomadas em julho, agosto. É lá na cara do processo, do que tá definido na legislação eleitoral que definições vão ser tomadas. Temos uma eternidade até lá. Temos que conversar muito. SP colocou uma opção na mesa. Geraldo Alckmin. O que eu fiz? Estimulei. Peguei o telefone, liguei para o Geraldo. Ele me convidou para tomar café com ele. Fui lá. Dei minhas opiniões. Ele é nome importante? Claro que é. SP é colégio eleitoral muito grande, tem papel importante na política do Brasil. SP quase elegeu Aécio na eleição passada mesmo com ele perdendo em MG. Estimulei o Geraldo. Estou dizendo para que todos saibam o método em que estamos trabalhando. Não estamos trabalhando em cima de novo, nem vetando ninguém. Estamos tentando costurar um movimento no país, em que até quem fique em primeiro tuno numa posição possa ficar junto no segundo. E a gente construir base sólida, inclusive parlamentar, porque ninguém governa sem Câmara e Senado.

O país perdeu muito tempo, não tem mais tempo a perder. O país não pode mais viver mais quatro anos de aventura. Se embarcar com maias quatro anos de aventura, tenho muita preocupação com o que pode acontecer. Se embarcar em quatro anos de aventura, tenho muita preocupação com o destino. Acho que vamos começar a flertar com as coisas piores, como o que está tristemente acontecendo com nossos irmãos venezuelanos.

Como avalia Luciano Huck?

Eu não conhecia Luciano. Eu já disse isso pra vocês. A primeira conversa que tive com Luciano foi na casa do Armínio. A impressão que tive foi muita boa. Muito boa. Ele tem atributo de ser um comunicador. Mas esse atributo não é prioridade só de quem é um bom comunicador. A vida, ela nos obriga a reinvenções. Eu não sei nem quantas vezes eu já fui obrigado a me reinventar. Aprender coisas que não sabia. Desenvolver coisas que parecia que eu não tinha talento pra aquilo. Geraldo pode virar um bom comunicador? Pode virar um bom comunicador. Tem uma linguagem da roça que fala assim: 'a necessidade faz o sapo pular'. E a necessidade tá posta. O Brasil hoje precisa de alguém que tenha capacidade de comunicar. De explicar as coisas. O povo precisa entender. Se isso já era importante no passado, imagina agora com internet e com redes sociais. As pessoas precisam entender porque vamos nessa direção e não vamos na outra. Então tem que ter capacidade de comunicar. Agora, esse requisito não é colocado na mesa para vetar ninguém nem escolher ninguém. Até porque temos tempo para observar quem se reinventa quem se coloca bem com a população. O importante é que a gente chegue com a agenda correta. A agenda correta é modernizar o nosso país.

O senhor pode ser vice de Luciano?

Não existe candidato a vice. Importante dizer isso. Vice é uma montagem que se faz na última hora. O que FHC fez quando teve que escolher vice. Ele nasceu no Rio, meio cariocão. Precisava botar o pé no nordeste. Achou o Marcos Maciel, em Pernambuco. Vice é isso. A política do Brasil tem uma geografia conhecida. O vice vai ser um complemento para esse diálogo. Eu não sou candidato a nada disso. Estou tendo um papel relevante, acho até porque o ES acabou se destacando no Brasil. O ES passou a chamar atenção do Brasil. Isso colocou o governador dos capixabas sendo convidado para participar. Estou eleito nessa mesa para dar uma contribuição dos capixabas.

O Brasil tem graves problemas de gestão. Como avalia o Luciano nesse ponto?

O que vai contar para alguém virar candidato e agregar é a capacidade de ter equipe. Todo mundo vai olhar quem tá em torno da pessoa. Não é um vice que supre deficiências do titular. O que supre deficiências do titular... O EUA elegeu (Ronald) Reagan. O que supriu deficiências dele? Foi a equipe que ele montou. O que vai contar, seja pro Luciano, pro Geraldo, seja pro Meirelles, pro Joaquim... Pra quem se colocar e vai começar a se viabilizar, é quem vai estar em volta. Quem é o time? Até porque vimos esses times ruins, de perna de pau, levando o Brasil para o buraco. O brasileiro vai procurar líder que tem um bom time em volta. É igual futebol, é igual basquete. Vice não vai ser supridor de deficiência de titular.

O senhor vai sair do PMDB e vai para o DEM?