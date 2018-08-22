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Justiça

Haddad vira réu em ação que investiga obra de ciclovia de SP

Justiça aceitou ação de improbidade admninistrativa contra o ex-prefeito

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 02:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2018 às 02:03
Crédito: Elza Fiúza/ABr
A Justiça de São Paulo aceitou uma ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público contra o candidato a vice-presidente pelo PT e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Segundo reportagem do Jornal Nacional, a ação investiga irregularidade na construção de trecho de uma ciclovia na capital paulista. Também viraram rés três pessoas e a empresa responsável pela obra.
No inquérito civil, os promotores Nelson Sampaio e Marcelo Milani apontaram, segundo o JN, "diversas irregularidades nas obras de implantação das ciclovias do município de São Paulo, denominada 'Operação Urbana Consorciada Faria Lima'. Ainda de acordo com o documento, foram violadas as normas do direito público na implementação do trecho de ciclovia Ceagesp-Ibirapuera, com extensão de 12,4 quilômetros.
Por meio de nota, a assessoria de Fernando Haddad afirmou que, no despacho, o próprio juiz cita as medidas tomadas pelo ex-prefeito, via Controladoria Geral do Município, como argumento para afastar culpa ou dolo. A nota afirma, ainda, que o juiz diz que o ex-prefeito, ao criar a Controladoria, dava sinais de que não tinha qualquer intento ilegal.

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