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Haddad fala em impeachment de Witzel e o acusa de ser 'assassino'

Ele afirmou também na postagem que "há razões de sobra" para a destituição de Witzel por impeachment

Publicado em 

21 set 2019 às 15:44

Publicado em 21 de Setembro de 2019 às 15:44

O candidato a presidência da República, Fernando Haddad fala com a imprensa após reunião com a chefe da missão de observação eleitoral da OEA, Laura Chinchilla, no hotel Matsubara Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) defendeu neste sábado (21), no Twitter, o impeachment do governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), e o acusou de ser "um assassino". Haddad afirmou, sem especificar, que "coisas absurdas estão acontecendo".
Ele afirmou também na postagem que "há razões de sobra" para a destituição de Witzel por impeachment. Haddad disse que ele é "o grande responsável pelas atrocidades que se cometem no Rio". O ex-prefeito de São Paulo e o governador do Rio são apontados como possíveis candidatos a presidente em 2022. A reportagem entrou em contato com a assessoria de Witzel e aguarda um posicionamento.
Leia a íntegra do tuíte de Haddad:
"Fora Witzel: Tenho evitado tuitar esses dias. Coisas absurdas acontecendo. Mas, com toda sinceridade, eu realmente penso que há razões de sobra para que se peça o impeachment de Witzel. Ele é o grande responsável pelas atrocidades que se cometem no Rio de Janeiro. Um assassino!"

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