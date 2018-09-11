Haddad é confirmado como candidato à Presidência pelo PT

Fernando Haddad (PT), ex-prefeito de Santo Paulo e candidato à Presidência Crédito: Reprodução | Instagram

O Partido dos Trabalhadores (PT) confirmou nesta terça-feira (11) o nome do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como o novo candidato do partido na corrida presidencial. Ele substituiu definitivamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vinha sendo mantido como o cabeça de chapa enquanto a defesa tentava reverter sua situação na Justiça.

O nome de Haddad foi referendado após reunião da Executiva Nacional do PT, em um hotel em Curitiba, cidade onde Lula está preso desde 7 de abril. Na reunião, foi lida uma carta de Lula endereçada à direção do partido, em que ele sugeria que a sigla aceitasse o nome de Haddad como seu substituto. O pedido foi aprovado por unanimidade.

O advogado da área eleitoral do PT, Luiz Fernando Pereira, afirmou que, agora, o partido tem até às 19h desta terça-feira (11) para protocolar a mudança na cabeça de chapa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Haddad não precisa acompanhar o procedimento:

"Registro é lá em Brasília. É só protocolar lá até 19h".

Com essa mudança, Manuela D´Ávila, do PCdoB, é confirmada como vice de Haddad. Os petistas pretendem fazer um anúncio oficial, ainda na tarde desta terça-feira, em frente ao prédio da Superintendência da Polícia Federal. O PCdoB vai reunir a executiva em São Paulo na tarde desta terça-feira para confirmar a indicação de Manuela.

Lula escreveu mais duas cartas, uma para o povo brasileiro e outra para o próprio Haddad, até então candidato a vice na chapa. Haddad chegou à reunião da Executiva após visitar o ex-presidente na PF durante a manhã. Ele já havia passado boa parte da segunda-feira (10) reunido com o líder petista e advogados.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, gravado após a reunião da Executiva, o senador Lindbergh Farias diz que Haddad vai governar junto com Lula:

"O Haddad vai governar junto com o Lula. Vai montar o ministério junto com o Lula".

No mesmo vídeo, o senador Marcio Macedo, um dos vice-presidentes do PT, afirmou que a eleição de Haddad é importante para a liberação de Lula: