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Habeas corpus em favor de Lula é redistribuído e negado por Fachin

HC questionava a validade do resultado do julgamento do STF

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 21:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 21:45
O pedido de habeas corpus apresentado em favor de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por um advogado não ligado à defesa ex-presidente, inicialmente encaminhado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello, foi redistribuído e negado pelo ministro Luiz Edson Fachin na tarde desta sexta-feira (06).
O ministro do STF Edson Fachin Crédito: Carlos Humberto | STF | Divulgação
O pedido de HC questionava a validade do resultado do julgamento da última quarta-feira, no qual os ministros do ST decidiram, por 6 votos a 5, rejeitar um requerimento de habeas corpus preventivo feito pela defesa de Lula. Menos de 24 horas depois da votação na Corte, o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelas ações da Operação Lava Jato em primeira instância, determinou a prisão do ex-presidente.
especial
O habeas corpus havia sido encaminhado para a relatoria do ministro Marco Aurélio, que questionou o fato de ter sido designado o relator da ação, pois, em sua avaliação, o HC deveria ser distribuído, por prevenção, ao ministro Alexandre de Moraes. Isso porque no julgamento Marco Aurélio sinalizou que a Corte deveria rever sua posição de liberar a prisão em segunda instância. Os autos foram encaminhados para a presidente do Supremo Carmem Lucia, que determinou a redistribuição a Fachin.
Ao protocolar o pedido, o advogado Adinaldo Martins pedia a concessão de liminar garantindo salvo-conduto a Lula, para que ele possa aguardar em liberdade o julgamento final das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 43 e 44 no próprio STF. As ações questionam o artigo 283 do Código de Processo Penal em relação ao início da execução da pena após decisão colegiada em segunda instância.

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