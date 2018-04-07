Habeas corpus em favor de Lula é redistribuído e negado por Fachin

O pedido de habeas corpus apresentado em favor de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por um advogado não ligado à defesa ex-presidente, inicialmente encaminhado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello, foi redistribuído e negado pelo ministro Luiz Edson Fachin na tarde desta sexta-feira (06).

O ministro do STF Edson Fachin Crédito: Carlos Humberto | STF | Divulgação

O pedido de HC questionava a validade do resultado do julgamento da última quarta-feira, no qual os ministros do ST decidiram, por 6 votos a 5, rejeitar um requerimento de habeas corpus preventivo feito pela defesa de Lula. Menos de 24 horas depois da votação na Corte, o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelas ações da Operação Lava Jato em primeira instância, determinou a prisão do ex-presidente.

O habeas corpus havia sido encaminhado para a relatoria do ministro Marco Aurélio, que questionou o fato de ter sido designado o relator da ação, pois, em sua avaliação, o HC deveria ser distribuído, por prevenção, ao ministro Alexandre de Moraes. Isso porque no julgamento Marco Aurélio sinalizou que a Corte deveria rever sua posição de liberar a prisão em segunda instância. Os autos foram encaminhados para a presidente do Supremo Carmem Lucia, que determinou a redistribuição a Fachin.