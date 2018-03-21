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Recurso

Habeas corpus de Lula será julgado nesta quinta no STF

Se derrotado, ex-presidente pode ser preso na semana que vem

Publicado em 21 de Março de 2018 às 17:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 17:47
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia: decisão no STF Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, anunciou nesta quarta-feira (21) que o habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será julgado na sessão desta quinta (22) no plenário da Corte. Lula poderá ser preso na semana que vem, quando o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), com sede em Porto Alegre, julga um recurso dele.
"Comunico aos senhores ministros e advogados presentes que tendo sido liberada anteontem uma decisão no habeas corpus de relatoria de Fachin e, pela urgência, será apregoado na data de amanhã por não haver possibilidade de pauta anterior, até porque o prazo é curto e semana que vem é Semana Santa", disse Cármen Lúcia no começo da sessão desta quarta.
Assim, o ministro Marco Aurélio Mello, que ia suscitar uma questão de ordem para o plenário analisar ações que tratam da execução da pena após segunda instância, desistiu de fazer isso.
"Estava pronto para suscitar questão de ordem. Mas não vou fazer diante do anúncio de Vossa Excelência", disse Marco Aurélio.
REUNIÃO COM ATIVISTAS
 
Pouco antes da sessão desta quarta-feira, Cármen Lúcia se reuniu com quatro representantes do movimento "Vem pra Rua", um dos grupos que liderou os protestos pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff.
Durante o encontro, os ativistas defenderam que a ministra não pautasse qualquer medida relacionada à revisão da prisão em segunda instância.

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