Há 'grande probabilidade' de Temer vetar anistia a multas, diz Marun

Brasília - Entrevista do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Carlos Marun Crédito: Windows)

O ministro de Secretaria de Governo, Carlos Marun, afirmou nesta sexta-feira (13) que existe "grande probabilidade" de o presidente Michel Temer vetar a anistia às multas judiciais que envolvem suspeita de locaute na greve dos caminhoneiros.

O governo, no entanto, deve manter o perdão às multas de trânsito aplicadas durante a paralisação, que ocorreu entre maio e junho deste ano.

O locaute se configura quando um grupo de empresas "trava" a economia como um todo para obter vantagens para seu setor de atividade. Durante a greve, foram aplicadas multas às empresas de transporte por supostamente incentivar os caminhoneiros a realizarem bloqueios em estradas. Mais de R$ 715 milhões já foram aplicados em multas com base em uma liminar do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

"Existe grande probabilidade do veto porque entendemos que as multas de locaute que foram aplicadas pela Justiça têm que ser avaliadas caso a caso", disse Marun, durante café com jornalistas. Segundo o ministro, o governo "não está disposto a simplesmente concordar com anistia de todas as multas".

Na última quarta (11) o Congresso aprovou Medida Provisória que permite o estabelecimento de preços mínimos para os fretes rodoviários, que fazia parte do acordo feito pelo governo pelo fim da paralisação, mas os parlamentares incluíram trecho que prevê a anistia das multas.

"As multas de trânsito são referentes ao movimento. Como houve acordo em torno do movimento, entendemos que essas podem ser anistiadas. Temos que ver como construir isso dentro do texto legislativo. Não li ainda, mas já existem setores do governo avaliando isso", declarou Marun.

Na quinta-feira (12) a Advocacia-Geral da União (AGU) informou que recomendará ao presidente Michel Temer o veto à anistia às multas judiciais aplicadas a caminhoneiros aprovada pelo Congresso Nacional.

ELETROBRÁS

Carlos Marun também firmou que o governo ainda trabalha com a possibilidade de o leilão de seis distribuidoras da Eletrobras ocorrer no dia 26 de julho, como estava inicialmente previsto, apesar de o Senado não ter votado projeto de lei que destrava as vendas e de decisão judicial ter suspendido o leilão.

"O leilão foi suspenso por visão judicial. Obviamente que a área técnica está avaliando esta decisão e deve recorrer. A nossa ideia é manter. Agora, se chegarem à conclusão contrária, ele será adiado. Nós ainda estamos trabalhando com a expectativa de realização do leilão no dia 26. Não houve alteração na posição do governo", destacou Marun.

Na quinta-feira, 12, antes da decisão judicial, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, já trabalhava com o impedimento da venda de três distribudiras no leilão do dia 26 devido à não aprovação do PL no Senado e a uma liminar do STF. Questionado sobre o assunto, Marun afirmou que "a palavra final é da Fazenda". "Se a Fazenda, entender que é mais pertinente alguma mudança de data vamos fazer."

A Justiça Federal no Rio de Janeiro suspendeu o leilão na quinta-feira. Em seu despacho, a juíza Maria do Carmo Freitas Ribeiro citou a liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, que proibiu a privatização de empresas públicas, sociedades de economia mista, subsidiárias e controladas sem aval do Congresso no dia 27 de junho.