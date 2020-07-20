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Decisão do TCES

Guarapari não pode computar gastos com salvamento marítimo como saúde

Os conselheiros não aplicaram multa ao prefeito Edson Magalhães porque o município cumpriu a aplicação do mínimo constitucional em saúde e agiu baseado em lei
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 18:40

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 18:40

Banhistas aproveitam o dia sol na praia do Morro, em Guarapari
Imagem de arquivo mostra banhistas na Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros
A partir do próximo exercício (2021), a Prefeitura de Guarapari não poderá mais computar os gastos com salvamento marítimo vinculados à área da saúde. A decisão, da 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES), foi proferida na última sexta-feira (17). A Corte de contas seguiu entendimento do Ministério Público de Contas (MPC).
A representação do MPC apontou a utilização de recursos destinados às ações e serviços de saúde para o pagamento de despesas com guarda-vidas no município de Guarapari, nos exercícios de 2017 e 2018, embora essa atividade guarde pertinência com a área de segurança pública.
Na decisão, a Corte de Contas acolheu o argumento do MPC e considerou irregular o uso de recursos da saúde para custear despesas com salvamento marítimo.
Da mesma forma, determinou que, até que a alteração na legislação municipal seja efetivada e a partir do próximo exercício, o atual gestor do município de Guarapari passe a destacar essas despesas do orçamento da saúde e compense o Fundo Municipal de Saúde com recursos próprios, ou exclua os valores utilizados para custear as atividades de salvamento marítimo do cálculo constitucional da aplicação mínima em saúde.

SEM MULTA PARA O PREFEITO

Apesar da irregularidade, os conselheiros deixaram de aplicar multa ao prefeito de Guarapari, Edson Figueiredo Magalhães, seguindo o MPC e a área técnica, devido ao município ter cumprido a aplicação do mínimo constitucional em saúde no período e porque a inclusão da referida despesa no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde seguiu entendimento expresso na legislação municipal em vigor desde 2006.

PREFEITURA PROPÔS ALTERAÇÃO EM LEI

No curso do processo, a prefeitura informou que propôs à Câmara Municipal projeto de lei para alterar a Lei Complementar 102/2017, no sentido de alocar as atividades administrativas relacionadas ao serviço de salvamento marítimo no âmbito da Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura.
À reportagem, a Prefeitura de Guarapari informou que encaminhou o projeto de lei complementar ao Legislativo em 29 de novembro de 2019 e aguarda aprovação.

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