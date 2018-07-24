Grupo joga tinta vermelha no STF e grita 'Lula livre'

Um grupo de cerca de 20 pessoas, algumas delas usando fantasias, jogaram tinta vermelha no Supremo Tribunal Federal (STF) no começo da tarde desta terça-feira (24). Entre outras coisas, eles gritavam "Lula livre". A segurança do STF, presente no local, não conseguiu impedir que atirassem a tinta.

O grupo chegou numa van na entrada de trás do prédio principal, onde fica o plenário da Corte e por onde parte dos ministros do STF costuma chegar ao local quando há sessões. Os manifestantes ficaram poucos minutos. Alguns dançavam, outros tinham os rostos pintados. Havia ainda uma pessoa simulando o chicoteamento de outra que usavam uma fantasia de carteira de trabalho.