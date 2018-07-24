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Manifestantes

Grupo joga tinta vermelha no STF e grita 'Lula livre'

Cerca de 20 pessoas fizeram protesto na entrada do tribunal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 16:48

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 16:48

Supremo Tribunal Federal Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
Um grupo de cerca de 20 pessoas, algumas delas usando fantasias, jogaram tinta vermelha no Supremo Tribunal Federal (STF) no começo da tarde desta terça-feira (24). Entre outras coisas, eles gritavam "Lula livre". A segurança do STF, presente no local, não conseguiu impedir que atirassem a tinta.
O grupo chegou numa van na entrada de trás do prédio principal, onde fica o plenário da Corte e por onde parte dos ministros do STF costuma chegar ao local quando há sessões. Os manifestantes ficaram poucos minutos. Alguns dançavam, outros tinham os rostos pintados. Havia ainda uma pessoa simulando o chicoteamento de outra que usavam uma fantasia de carteira de trabalho.

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