Grupo convoca manifestação em frente ao STF nesta quarta-feira

A presidente do STF, Cármen Lúcia Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Movimento Brasil Livre (MBL), um dos protagonistas das manifestações a favor do impeachment da presidente cassada Dilma Rousseff, convocou outra manifestação na tarde desta quarta-feira em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF). Eles pedem a manutenção da prisão após confirmação em decisão colegiada. Nas redes sociais, o movimento denuncia o que chama de 'golpe' para supostamente evitar a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aguarda o julgamento dos recursos apresentados ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

Outros grupos, como o Movimento Avança Brasil, também convocaram seus seguidores a comparecer. Nesta segunda-feira, eles entregaram uma carta aos ministros na qual reforçam o pedido para manter a prisão em segunda instância.

Havia a expectativa de que os ministros se reunissem nesta terça-feira, em encontro fechado, para discutir o assunto. No entanto, a reunião não ocorreu. O tema pode ser discutido na sessão desta quarta-feira. Uma eventual mudança no entendimento do caso - que impedisse a prisão em segunda instância - beneficiaria a defesa de Lula e de outros nove presos no âmbito da Lava Jato.