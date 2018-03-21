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"Movimento Brasil Livre"

Grupo convoca manifestação em frente ao STF nesta quarta-feira

MBL e outros movimentos antipetistas acusam a Corte de querer dar um 'golpe' para proteger Lula

Publicado em 21 de Março de 2018 às 14:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 14:35
A presidente do STF, Cármen Lúcia Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O Movimento Brasil Livre (MBL), um dos protagonistas das manifestações a favor do impeachment da presidente cassada Dilma Rousseff, convocou outra manifestação na tarde desta quarta-feira em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF). Eles pedem a manutenção da prisão após confirmação em decisão colegiada. Nas redes sociais, o movimento denuncia o que chama de 'golpe' para supostamente evitar a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aguarda o julgamento dos recursos apresentados ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).
Outros grupos, como o Movimento Avança Brasil, também convocaram seus seguidores a comparecer. Nesta segunda-feira, eles entregaram uma carta aos ministros na qual reforçam o pedido para manter a prisão em segunda instância.
Havia a expectativa de que os ministros se reunissem nesta terça-feira, em encontro fechado, para discutir o assunto. No entanto, a reunião não ocorreu. O tema pode ser discutido na sessão desta quarta-feira. Uma eventual mudança no entendimento do caso - que impedisse a prisão em segunda instância - beneficiaria a defesa de Lula e de outros nove presos no âmbito da Lava Jato.
O MBL, que propaga o antipetismo nas redes sociais, já havia se concentrado nesta terça-feira na entrada da Corte. Outros movimentos, como o Vem Pra Rua, também participaram da manifestação. Nos últimos dias, os grupos divulgaram vídeos de artistas que pediam para a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, 'resistir' à pressão e não discutir o tema. Nomes como Juliana Paes, Fafá de Belém, Dani Suzuki e Márcio Garcia aparecem nas imagens.

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