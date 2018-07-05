Gratz pode cumprir pena em regime domiciliar

Ele estava preso desde novembro de 2017 quando se entregou às autoridades Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo A Gazeta

Por decisão da Justiça, o ex-presidente da Assembleia Legislativa José Carlos Gratz deixou a Penitenciária de Segurança Média I, em Viana, nesta quarta-feira (04). Ele, que foi condenado a cinco anos e seis meses de prisão pelo crime de peculato (quando um funcionário público desvia bens do erário), estava preso desde o dia 21 de novembro do ano passado, quando se entregou às autoridades.

A reportagem não conseguiu entrar em contato com os advogados de Gratz até o momento para explicarem a decisão da Justiça. No entanto, consta no relatório do processo no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) que foi concedido ao ex-deputado o direito de prisão condicional, ou seja, do cumprimento da pena em seu domicílio, com restrições de recolhimento.

Além disso, também lhe foi consentida a remição da pena, referente ao abatimento dos dias e horas trabalhadas em regime fechado. No Espírito Santo, cada dia de trabalho ou 12 horas de estudo implicam na redução de três dias da pena.

Antes de se entregar à Justiça há sete meses, José Carlos Gratz foi considerado foragido por 28 dias. A defesa do ex-deputado, que teve prisão decretada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 18 de outubro de 2017, informou, na época, que ele estava em São Paulo fazendo um tratamento para câncer de pele. O juiz Daniel Peçanha, titular da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, chegou a cadastrar o pedido de prisão contra o ex-parlamentar no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

O principal fato que levou à condenação de Gratz refere-se à contratação feita por ele, em 1997, de um seguro de vida coletivo dos deputados estaduais. O caso ficou conhecido como "Seguro da Assembleia". Nele, as corretoras recebiam 70% do valor do prêmio do seguro, de acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF).

O mesmo processo teve como consequência a condenação do também ex-presidente da Assembleia e conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado (TCES), Valci Ferreira, a dez anos de prisão por lavagem de dinheiro e peculato. Conforme sustenta o MPF, ele teria dado origem ao esquema de seguros nos anos em que presidiu a Assembleia (1991-1993).

Assim como Gratz, Valci também foi considerado foragido da Justiça por mais de três meses. Ele foi preso em fevereiro deste ano e atualmente cumpre pena no mesmo lugar onde Gratz estava, a Penitenciária de Segurança Média I, em Viana.

ADVOGADO EXPLICA DECISÃO

O advogado de Gratz, Carlos Guilherme Macedo Pagiola, explicou que o benefício ao regime domiciliar foi conquistado por conta do trabalho realizado pelo ex-deputado na prisão e também pelo abatimento de tempo do cumprimento de pena de outros processos ao qual ele foi absolvido.