Gratificação por plantões voltará a ser paga no Judiciário

Desembargador Annibal de Rezende Lima era o presidente do Tribunal de Justiça Crédito: Divulgação / TJES

O benefício estava suspenso desde dezembro de 2015, por uma resolução do então presidente, desembargador Annibal de Rezende Lima. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) vai voltar a pagar gratificações pelo plantão dos servidores de magistrados a partir desta terça-feira (03)., por uma resolução do então presidente, desembargador Annibal de Rezende Lima.

A justificativa era porque a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) veda o pagamento de horas extras quando o Poder atinge o limite prudencial para os gastos com pessoal, fixado em 5,75% da receita corrente líquida do Estado, o que tinha ocorrido na época.

A suspensão estava prevista para ocorrer até que houvesse a adequação a este percentual e saldo orçamentário suficiente. Enquanto isso, estava assegurada ao funcionário escalado, por cada plantão em que efetivamente atuasse, a opção por compensação de dois dias de descanso ou o resguardo para pagamento futuro.

Os plantões do Judiciário acontecem nos dias de fins de semana, feriados e pontos facultativos. No primeiro grau atuam o escrivão judiciário ou o chefe de secretaria, o oficial de justiça escalado e até dois servidores dos cartórios criminais. No segundo grau ficam o secretário ou servidor responsável pela Câmara designada e o oficial de justiça escalado.