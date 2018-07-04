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Benefício

Gratificação por plantões voltará a ser paga no Judiciário

Pagamento não era feito há dois anos e meio porque o Tribunal de Justiça extrapolou limite legal de gastos com pessoal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 21:00

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 21:00

Desembargador Annibal de Rezende Lima era o presidente do Tribunal de Justiça Crédito: Divulgação / TJES
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) vai voltar a pagar gratificações pelo plantão dos servidores de magistrados a partir desta terça-feira (03). O benefício estava suspenso desde dezembro de 2015, por uma resolução do então presidente, desembargador Annibal de Rezende Lima.
A justificativa era porque a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) veda o pagamento de horas extras quando o Poder atinge o limite prudencial para os gastos com pessoal, fixado em 5,75% da receita corrente líquida do Estado, o que tinha ocorrido na época.
A suspensão estava prevista para ocorrer até que houvesse a adequação a este percentual e saldo orçamentário suficiente. Enquanto isso, estava assegurada ao funcionário escalado, por cada plantão em que efetivamente atuasse, a opção por compensação de dois dias de descanso ou o resguardo para pagamento futuro.
Os plantões do Judiciário acontecem nos dias de fins de semana, feriados e pontos facultativos. No primeiro grau atuam o escrivão judiciário ou o chefe de secretaria, o oficial de justiça escalado e até dois servidores dos cartórios criminais. No segundo grau ficam o secretário ou servidor responsável pela Câmara designada e o oficial de justiça escalado.
Em cada plantão que atuam, os servidores ou magistrados escalados recebem a gratificação na proporção de 1/30 (um trinta avos) da sua remuneração. 
Nesta terça-feira (03), o TJES também concedeu o reajuste de 7% para o auxílio-saúde de servidores e magistrados.

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