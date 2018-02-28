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'A Reconstrução do Brasil'

Governos que não são fortes apelam aos militares, afirma FHC

'No passado, colocar um civil na Defesa era símbolo de qual poder prevalece', diz ex-presidente no Fórum Estadão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 10:36

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 10:36

Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República Crédito: Fundação iFHC
Ao ser questionado sobre a escolha de um general da reserva do Exército para ocupar o cargo de ministro da Defesa, o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso (PSDB) afirmou que "na América Latina, há casos de governos que utilizaram os militares para se fortalecer". "Governos, sobretudo quando não são fortes, apelam para os militares", disse nesta terça-feira, 27, citando como exemplo o final do governo do ex-presidente chileno Salvador Allende.
A declaração de FHC foi dada durante o primeiro evento da série 'A Reconstrução do Brasil' do Fórum Estadão, realizado nesta terça em São Paulo. "No passado, colocar um civil na Defesa era símbolo de qual poder prevalece."
"Em várias ocasiões (no meu governo), houve pressão para fazer intervenção na segurança nos Estados. Não fiz intervenção porque elas paralisam as reformas constitucionais", disse FHC, que defendeu uma mudança na maneira de os governos enfrentarem o problema das drogas no País. "A questão da segurança está ligada à corrupção. A questão do tráfico de armas é tão grande quanto a da droga. Tem de enfrentar a questão da droga de maneira diferente, não apenas repressiva."
Nessa segunda-feira, 26, o governo anunciou o general Joaquim Silva e Luna para comandar o ministério da Defesa, ocupando a vaga de Raul Jungmann, deslocado para assumir o recém-criado Ministério da Segurança Pública. Desde 1909, quando foi criada, é a primeira vez que um militar assume a pasta da Defesa. A mudança e a criação de um novo ministério foram decisões tomadas pelo governo após a intervenção federal na segurança no Rio de Janeiro.

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