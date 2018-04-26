Governo vai assinar MP com recursos para segurança, diz Jungmann

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou nesta quinta-feira (26) que o governo federal deve editar uma Medida Provisória (MP), ainda em 2018, disponibilizando verbas para a área da Segurança Pública. Apesar de não revelar o valor, Jungmann, afirmou que serão "recursos vultuosos".
"Existe (o valor), mas ele será anunciado pelo presidente da República quando ele assinar essa MP. Serão recursos vultuosos e eu espero ainda nesta ou na próxima semana termos fechado todo circuito burocrático", declarou Jungmann.
De acordo com o ministro, os recursos irão para o Fundo Nacional de Segurança Pública e depois serão repassados para os estados e municípios por meio de contratos de gestão. Jungmann disse que em troca os estados deverão apresentar resultados, como redução dos índices de homicídio e melhor formação dos policiais:
"Esses recursos irão para o fundo de segurança nacional já existente, estará sendo reformulado para fazer a transferência nacional de fundo a fundo. Teremos recursos que serão repassados fundo a fundo dentro daquilo que chamamos contrato de gestão. Passo dinheiro para estados e municípios, mas em troca em quero redução dos índices de homicídio, melhor formação dos policiais. Queremos corregedoria independente, queremos dados e informações que estão sendo, em partes, sonegados porque sem dados e informações não é possível combater insegurança a nível nacional", disse o ministro.