Governo vai assinar MP com recursos para segurança, diz Jungmann

Brasília - O ministro da Defesa, Raul Jungmann, em coletiva de imprensa Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou nesta quinta-feira (26) que o governo federal deve editar uma Medida Provisória (MP), ainda em 2018, disponibilizando verbas para a área da Segurança Pública. Apesar de não revelar o valor, Jungmann, afirmou que serão "recursos vultuosos".

"Existe (o valor), mas ele será anunciado pelo presidente da República quando ele assinar essa MP. Serão recursos vultuosos e eu espero ainda nesta ou na próxima semana termos fechado todo circuito burocrático", declarou Jungmann.

De acordo com o ministro, os recursos irão para o Fundo Nacional de Segurança Pública e depois serão repassados para os estados e municípios por meio de contratos de gestão. Jungmann disse que em troca os estados deverão apresentar resultados, como redução dos índices de homicídio e melhor formação dos policiais: