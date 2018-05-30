Governo Temer contribuiu para crise dos caminhoneiros, diz Alckmin

O presidenciável estendeu as críticas à Agência Nacional do Petróleo (ANP), que, para o tucano, não exerceu seu papel de regulação do setor Crédito: Reprodução

O pré-candidato à Presidência da República Geraldo Alckmin (PSDB) responsabilizou nesta quarta-feira (30) o governo Michel Temer pela crise dos caminhoneiros. Ele afirmou que a atual gestão aumentou imposto sobre combustível em 2017 e que, portanto, não pode culpar apenas fatores externos para a revolta da categoria.

"Pouca gente tem divulgado, mas o governo em julho passado mais que dobrou (a alíquota) do Pis/Cofins sobre combustível. Então contribuiu para a crise. Não foi só a alta do barril de petróleo", disse.

Alckmin visitou, na tarde desta quarta-feira, o município de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Em entrevista, ele perguntou por que o governo federal não teve a mesma agilidade para reduzir a cobrança das duas contribuições como fez em 2017 para aumentá-la.

"Deviam ter reduzido rápido. O governo demorou para agir".

O presidenciável estendeu as críticas à Agência Nacional do Petróleo (ANP), que, para o tucano, não exerceu seu papel de regulação do setor. Alckmin atribuiu o que considera como omissão a um loteamento político do órgão.

"Precisa ter agência reguladora que tome conta. A Petrobras pode reajustar o preço do combustível todo dia? É tarefa da ANP regular isso. Precisa estabelecer critérios. Alckmin defendeu a permanência do presidente da Petrobras, Pedro Parente, no cargo. Não há razão para demiti-lo. Ele está recuperando a empresa".