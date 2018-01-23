Governo teme que recurso ao STF tenha 'efeitos colaterais'

Cristiane Brasil participa de sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Crédito: Lúcio Bernardo Junior | Câmara dos Deputados

Setores do Planalto temem que um recurso ao plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir a posse da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) como ministra do Trabalho possa provocar efeitos colaterais indesejáveis no governo do presidente Michel Temer. Isso porque o Executivo pode não só perder essa batalha, sem chances de recorrer a outras instâncias, mas também porque os magistrados podem fixar o entendimento de que a Justiça pode, sim, estabelecer certas regras para que o presidente da República nomeie um ministro do Executivo. O efeito imediato de uma decisão majoritária do STF pode ser o engessamento para futuras nomeações presidenciais, acreditam conselheiros no Palácio do Planalto.

Até o início de abril, Temer terá que escolher ao menos dez nomes para substituir ministros que deixarão seus cargos para concorrer na disputa eleitoral de outubro. O excesso de regras para este tipo de nomeação pode colocar em risco a governabilidade desta gestão. Governistas estão contando com a nova distribuição de cargos de alto escalão para garantir fidelidade de sua base aliada, especialmente na votação da reforma da Previdência, e para evitar também que atravesse o ano com uma caneta moribunda.

Há a preocupação ainda que, embora com chances remotas, sejam criadas brechas que possam reabrir discussões sobre a permanência de Moreira Franco no cargo de ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência. Peça chave no governo desde que Michel Temer assumiu interinamente a Presidência, no fim de 2015, substituindo Dilma Rousseff no processo de impeachment, Moreira só ganhou status de ministro em fevereiro de 2017.

Na época, a oposição entrou com diversas ações para tentar barrar na Justiça a nomeação de Moreira alegando que tratava-se de uma manobra para garantir foro privilegiado, tentando protegê-lo de eventual julgamento por juízes de primeira instância. O ministro foi citado em delação no âmbito da Lava Jato. Uma dessas ações foi apreciada pelo ministro do STF Celso de Mello, que permitiu a Moreira continuar no exercício do cargo. Como a decisão foi monocrática, teme-se que ela possa ser submetida ao conjunto de ministros da Suprema Corte.