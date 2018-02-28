Governo prepra novo decreto sobre intervenção no Rio

Com a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, o governo federal discute um novo decreto para ajustar as diretrizes da intervenção federal Crédito: Marcos Corrêa/PR

Com a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, o governo federal discute um novo decreto para ajustar as diretrizes da intervenção federal no Rio de Janeiro à nova pasta, que assumiu diversas funções até então atribuídas ao Ministério da Justiça, como a Secretaria de Segurança Pública.

As discussões vem sendo travadas entre os ministros Raul Jungman (Segurança), Joaquim Silva e Luna (interino da Defesa) e o presidente Temer, para definir, dentre outros aspectos, os recursos destinados à intervenção e à nova pasta bem como as garantias jurídicas para a atuação da equipe que vai atuar na segurança pública do Rio.

Como a intervenção ocorre ao mesmo tempo em que já havia uma ação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) desde o ano passado, o esforço do governo agora é em deixar bem delimitado os escopos de atuação de cada autoridade diante da situação excepcional.

Com a intervenção, o general Walter Braga Neto é o responsável por toda a gestão da Segurança Pública, das polícias e do sistema penitenciário do Rio.