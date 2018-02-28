Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ajuste das diretrizes

Governo prepra novo decreto sobre intervenção no Rio

Ideia é ajustar diretrizes da ação com recém-criado Ministério da Segurança Pública
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 00:04

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 00:04

Com a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, o governo federal discute um novo decreto para ajustar as diretrizes da intervenção federal Crédito: Marcos Corrêa/PR
Com a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, o governo federal discute um novo decreto para ajustar as diretrizes da intervenção federal no Rio de Janeiro à nova pasta, que assumiu diversas funções até então atribuídas ao Ministério da Justiça, como a Secretaria de Segurança Pública.
As discussões vem sendo travadas entre os ministros Raul Jungman (Segurança), Joaquim Silva e Luna (interino da Defesa) e o presidente Temer, para definir, dentre outros aspectos, os recursos destinados à intervenção e à nova pasta bem como as garantias jurídicas para a atuação da equipe que vai atuar na segurança pública do Rio.
Como a intervenção ocorre ao mesmo tempo em que já havia uma ação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) desde o ano passado, o esforço do governo agora é em deixar bem delimitado os escopos de atuação de cada autoridade diante da situação excepcional.
Com a intervenção, o general Walter Braga Neto é o responsável por toda a gestão da Segurança Pública, das polícias e do sistema penitenciário do Rio.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço anuncia novo secretário de Ciência e Tecnologia do ES
Imagem de destaque
Concurso do MPES: inscrição é prorrogada e prova tem nova data
Imagem de destaque
Não consegue emagrecer? Veja 7 motivos que dificultam a perda de peso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados