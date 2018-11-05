Governo nomeia 27 pessoas para equipe de transição de Bolsonaro

Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/TV Globo

Em edição extra do Diário Oficial da União, publicada na tarde desta segunda-feira (05), a Casa Civil divulgou 27 nomes indicados pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para compor a transição presidencial. Além do deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS), coordenador da transição e indicado como ministro da Casa Civil, que já havia sido nomeado, foram oficializados para o processo alguns cotados para ministérios no governo Bolsonaro, entre os quais Paulo Guedes, indicado ministro da Economia; Augusto Heleno, que deve ser ministro da Defesa; Marcos Pontes, apontado como ministro de Ciência e Tecnologia.

Também estão na lista Gustavo Bebianno, ex-presidente do PSL, e os irmãos Arthur e Abraham Weintraub, que devem compor a equipe econômica de Paulo Guedes.

Ainda foram nomeados para a equipe de transição as seguintes pessoas: Marcos Aurélio Carvalho; Paulo Roberto; Luciano Irineu de Castro Filho; Paulo Antônio Spencer Uebel; Eduardo Chaves Vieira; Guilliem Charles Bezerra Lemos; Roberto Castello Branco; Luiz Tadeu Vilela Blumm; Carlos Von Doellinger; Bruno Eustáquio Ferreira Castro de Carvalho; Sérgio Augusto de Queiroz; Antônio Flavio Testa; Waldemar Gonçalves Ortunho Junior; Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro; Ismael Nobre e Carlos Alexandre Jorge da Costa. Também foram designados para a equipe, mas sem direito a remuneração, Alexandre Xavier Ywata de Carvalho; Pablo Antônio Fernando Tatim dos Santos; Waldery Rodrigues Junior; Adolfo Sachsida, e Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque.

Na última quarta-feira (31), Onyx Lorenzoni esteve com o atual ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, para quem entregou a lista com os primeiros 22 nomes da equipe de transição. O Palácio do Planalto não divulgou os nomes escolhidos naquele momento alegando que eles ainda teriam que passar pelo crivo da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).