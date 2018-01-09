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Irregularidades

Governo federal expulsa mais de 300 servidores por corrupção

Abandono de cargo, ausência sem justificativa e negligência também motivaram as expulsões No Espírito Santo foram sete desligamentos em 2017
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 00:59

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 00:59

Controladoria-Geral da União Crédito: Arquivo
O governo federal expulsou 506 servidores em 2017 por irregularidades, de acordo com relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) divulgado nesta segunda-feira (8). No Espírito Santo, foram sete expulsões no total.
Segundo o relatório, o principal motivo das expulsões foi a corrupção, em 335 dos 506 casos (66%). Abandono de cargo, ausência sem justificativa e negligência também motivaram as expulsões, segundo a CGU.
O número caiu com relação a 2016, quando foram registradas 549 expulsões  maior número desde 2003, quando o levantamento começou a ser feito. Do total de expulsos do ano passado, 424 foram demissões de funcionários efetivos, 56 cassações de aposentadorias e 26 foram destituídos de cargos em comissão. Os dados não incluem os empregados de empresas estatais como Caixa, Correios e Petrobras.
Desde 2003, o governo federal já expulsou quase 7 mil servidores. Os estados com número mais elevado de punições foram Rio de Janeiro (1.211), Distrito Federal (800) e São Paulo (716). No Espírito Santo foram 128 expulsos neste período.
As pastas com a maior quantidade de expulsões foram o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário  que absorveu o INSS; seguido pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Entre os atos relacionados à corrupção, a CGU aponta uso do cargo para proveito pessoal, recebimento de propina ou vantagens indevidas, utilização de recursos do local de trabalho em atividades particulares, improbidade administrativa, lesão aos cofres públicos e ao patrimônio nacional.

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