Governo do Estado repassa R$ 22 milhões para municípios

Palácio Anchieta, sede do Governo do Espírito Santo Crédito: Gabriel Lordello

No que diz respeito a transferências voluntárias de recursos para municípios do Espírito Santo, pode-se dizer que o governo Paulo Hartung (PMDB) pisou fundo no acelerador. Na comparação entre os três primeiros anos da gestão, 2017 foi período em que mais recursos foram enviados a municípios por meio dos chamados convênios.

Foram R$ 22,4 milhões para ações como drenagem e pavimentação de ruas, construção de praças, de quadras poliesportivas, compra de ambulâncias e de materiais esportivos. O montante foi 67,1% maior que os recursos usados para o mesmo fim em 2016. Há dois anos, foram R$ 13,4 milhões para convênios.

As informações foram extraídas do Portal da Transparência do governo do Estado no dia 20 de fevereiro. O levantamento inclui os convênios para todas as áreas das prefeituras, inclusive para os fundos municipais de saúde. Contudo, não especifica quais recursos foram liberados não por exclusiva vontade do Executivo estadual, mas por emendas de deputados.

Em 2015, foram R$ 15,2 milhões para 56 das 78 prefeituras do Estado. Do início do governo até fevereiro de 2018, foram R$ 56,8 milhões para as prefeituras por meio de convênios, segundo o portal.

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