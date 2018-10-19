O governador Paulo Hartung (MDB) deve anunciar até novembro o valor do abono de fim de ano que será pago aos mais de 90 mil servidores ativos e inativos do Estado. De acordo com a assessoria de imprensa do chefe do Executivo, a atual gestão ainda analisa o comportamento da arrecadação para definir o valor da gratificação aos funcionários públicos estaduais.
Governo do ES vai dar abono a servidores, mas ainda não definiu valor
A expectativa é de que o recurso extra seja pago junto ao salário de dezembro dos servidores. No ano passado, depois de três anos sem pagar o benefício de fim de ano, o governo do Estado decidiu conceder R$ 1 mil para cada servidor. Na ocasião, o impacto nos cofres estaduais foi de R$ 90 milhões.
Em 2017, a iniciativa do governo gerou um efeito cascata em outros setores públicos: abonos também foram pagos por prefeituras, pelo Legislativo e pelo Judiciário.
Ainda não se sabe se o valor do benefício deste ano acompanhará o do abono do ano passado, se será menor ou maior do que o de 2017.
O que se sabe é que, pela peça orçamentária enviada à Assembleia Legislativa, o governo espera uma melhora de 7,96% na arrecadação para o próximo ano, que pode saltar dos atuais R$ 16,871 bilhões deste ano para R$ 18,214 bilhões em 2019.
Além disso, o secretário da Fazenda, Bruno Funchal, disse, em setembro, que a gestão de Hartung deixará entre R$ 200 e R$ 300 milhões livres para seu sucessor. A arrecadação do Estado tem aumentado por conta dos novos valores dos barris de petróleo produzidos no Espírito Santo.
PROPOSTA DE REAJUSTE
Para o ano que vem, Hartung ainda projetou, na peça orçamentária a ser votada na Assembleia, um reajuste de 4,5% no salário de todos os servidores, valor um pouco maior do que deve fechar a inflação do ano medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é estimado em 4,2% pelo Banco Central. Ele já havia dado, em abril deste ano, uma correção de 5% sobre os salários dos servidores. Foi o primeiro reajuste no atual mandato.
Dentro da peça orçamentária deixada pelo emedebista, também consta um aumento de 10% no auxílio-alimentação dos servidores ativos, passando dos atuais R$ 300 para R$ 330.
O reajuste no salário e no tíquete para o ano que vem depende de aprovação da Assembleia. O governador eleito, Renato Casagrande (PSB), contudo, adotou discurso de cautela e pediu uma semana aos deputados estaduais para analisar as contas do Espírito Santo antes que o Orçamento seja votado.