Palácio Anchieta, sede do governo do ES, iluminado em homenagem ao Outubro Rosa Crédito: Ricardo Medeiros

O governador Paulo Hartung (MDB) deve anunciar até novembro o valor do abono de fim de ano que será pago aos mais de 90 mil servidores ativos e inativos do Estado. De acordo com a assessoria de imprensa do chefe do Executivo, a atual gestão ainda analisa o comportamento da arrecadação para definir o valor da gratificação aos funcionários públicos estaduais.

Your browser does not support the audio element. Governo do ES vai dar abono a servidores, mas ainda não definiu valor

A expectativa é de que o recurso extra seja pago junto ao salário de dezembro dos servidores. No ano passado, depois de três anos sem pagar o benefício de fim de ano, o governo do Estado decidiu conceder R$ 1 mil para cada servidor . Na ocasião, o impacto nos cofres estaduais foi de R$ 90 milhões.

Em 2017, a iniciativa do governo gerou um efeito cascata em outros setores públicos: abonos também foram pagos por prefeituras, pelo Legislativo e pelo Judiciário.

Ainda não se sabe se o valor do benefício deste ano acompanhará o do abono do ano passado, se será menor ou maior do que o de 2017.

O que se sabe é que, pela peça orçamentária enviada à Assembleia Legislativa, o governo espera uma melhora de 7,96% na arrecadação para o próximo ano, que pode saltar dos atuais R$ 16,871 bilhões deste ano para R$ 18,214 bilhões em 2019.

Além disso, o secretário da Fazenda, Bruno Funchal, disse, em setembro, que a gestão de Hartung deixará entre R$ 200 e R$ 300 milhões livres para seu sucessor. A arrecadação do Estado tem aumentado por conta dos novos valores dos barris de petróleo produzidos no Espírito Santo.

PROPOSTA DE REAJUSTE

em abril deste ano, uma correção de 5% sobre os salários dos servidores. Foi o primeiro reajuste no atual mandato. Para o ano que vem, Hartung ainda projetou, na peça orçamentária a ser votada na Assembleia, um reajuste de 4,5% no salário de todos os servidores, valor um pouco maior do que deve fechar a inflação do ano medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é estimado em 4,2% pelo Banco Central. Ele já havia dado,sobre os salários dos servidores. Foi o primeiro reajuste no atual mandato.

Dentro da peça orçamentária deixada pelo emedebista, também consta um aumento de 10% no auxílio-alimentação dos servidores ativos, passando dos atuais R$ 300 para R$ 330.