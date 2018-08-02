Governo do ES investiga 143 empresas suspeitas de corrupção

O secretário Marcos Pugnal disse que até mesmo a própria Secretaria de Transparência já foi vítima dos fraudadores Crédito: Fred Loureiro/ Secom

Ao menos 143 empresas que prestam ou prestaram serviço ao governo do Espírito Santo estão sob investigação acusadas de cometer atos ilícitos contra a administração pública. Entre as irregularidades que estão sendo apuradas há casos de fraudes em licitações, quebra de sigilo de propostas, jogo de planilhas (quando preços de produtos são maquiados), fraudes contratuais e ofertas de propina.

A informação é da Secretaria Estadual de Controle e Transparência (Secont). No total foram 196 denúncias já feitas, via Ouvidoria ou recebidas de dentro do próprio governo e de outros órgãos, desde 2014, quando entrou em vigor a Lei Anticorrupção, que permitiu responsabilizar administrativamente empresas que cometem irregularidades. Ao todo, 20 empresas já foram condenadas em 16 investigações.

O secretário estadual de Transparência, Marcos Pugnal, conta alguns casos já identificados. Até mesmo a própria Secretaria de Transparência, que é a responsável por investigar e punir administrativamente as acusadas, já foi vítima dos fraudadores.

"Uma dessas 16 condenações se refere a uma empresa que forneceu toners de impressão falsos para a secretaria. Abrimos a licitação, ela apresentou o menor preço e, quando fomos checar o produto, percebemos que era de uma qualidade inferior, que eram falsificados", relata.

As multas já aplicadas pela secretaria somam R$ 3,476 milhões. Cada multa pode variar de R$ 6 mil a R$ 60 milhões ou entre 1% a 20% do faturamento da empresa. A maior das penas foi aplicada a uma empresa que prestava serviço ao Hospital da Polícia Militar (HPM). A organização forneceu um equipamento de raio X e o Estado precisou abrir um processo licitatório para a manutenção do mesmo. A fornecedora não enviou os manuais de manutenção requeridos para o certame, e foi multada em R$ 1,5 milhão.

A maior parte das condenações é de empresas que prestam serviços para o Estado, com sete sentenciadas. Em seguida estão as empresas de varejo, com seis condenações; seguidas de organizações de tecnologia da informação, com dois casos; e, por fim, empresas de construção civil.

Os casos mais comuns são de documentação falsa, quando as empresas não têm capacidade de cumprir com o que está no edital e falsificam um documento, simulando que já prestaram aquele serviço em outras ocasiões, para vencer a disputa Marcos Pugnal - Secretário de Transparência

O dinheiro das multas, após se esgotarem as possibilidades de recursos e as penalidades forem pagas, é destinado ao Fundo Estadual de Combate à Corrupção e poderá ser usado para ações de prevenção e enfrentamento a atos ilícitos.

ESTUDO DIZ QUE ESTADO SE SOBRESSAI

Um estudo realizado pelos advogados Luiz Francisco Mota Santiago Filho e Louise Dias mostra que o Espírito Santo é o Estado com maior número de empresas envolvidas e condenadas pela Lei Anticorrupção. Até janeiro deste ano, 60 delas tinham sido denunciadas e 15 sofrido a condenação. Os capixabas também ficam à frente no quesito celeridade, com os casos sendo resolvidos entre 26 e 699 dias.