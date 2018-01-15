Governo divulga quanto vai pagar de royalties para cada município

Repasse varia de acordo com a produção de petróleo no Espírito Santo Crédito: Divulgação

O percentual que cada prefeitura capixaba vai receber na partilha dos royalties estaduais foi atualizado pelo Governo do Estado para 2018. Com o preço do barril de petróleo melhor em comparação com o ano passado, a tendência, segundo analistas do mercado, é de que o repasse aos municípios também deverá aumentar.

Isso porque o preço do barril de petróleo está cotada em 64 dólares, algo em torno de R$ 204, enquanto o preço em janeiro de 2017 era de 53 dólares, cerca de R$ 171, na cotação do dólar da época. No ano passado, o Estado distribuiu, segundo dados da Secretaria Estadual da Fazenda, R$ 103,1 milhões dos royalties estaduais para os municípios.

A tabela divulgada pelo governo traz a divisão do Fundo para Redução das Desigualdades Regionais, que, a grosso modo, repassa 30% do que o Estado arrecada com royalties para municípios que não são produtores de petróleo ou não têm uma participação tão grande na distribuição do ICMS no Espírito Santo.

Por conta dessas regras, Presidente Kennedy, Anchieta e Itapemirim, que são produtores, além de Vitória e Serra, que possuem as maiores participações no ICMS estadual, não entraram na lista. Na prática, o fundo funciona como uma compensação.

Terceiro menor repasse em 2017, quem se beneficiou com a nova divisão foi o município de Vila Valério, que receberá 0,86% dos royalties que o Estado vai transferir para as prefeituras. Também vão receber mais os municípios de Apiacá (com um aumento de 13,77%) e Irupi (9,8%), que receberão 1,421% e 1,151% respectivamente. No total, 35 municípios tiveram suas fatias aumentadas.

Logicamente, se o volume de recurso aumenta isso é um benefício para o município, que poderá investir mais. No entanto, é um dinheiro que vêm do petróleo, que tem uma cotação muito volátil, o preço do barril pode cair, o real pode ser desvalorizado em relação ao dólar e o repasse pode ser menor. Por isso, é um dinheiro que os prefeitos não podem contar, analisa o professor do Instituto de Economia da UFRJ, Helder Queiroz Pinto.

Assim como em 2017, continuam como as cidades com a maior fatia do fundo os municípios de Cariacica (5,67%), Guarapari (4,70%), Cachoeiro de Itapemirim (3,62%), Colatina (2,77%) e Pedro Canário (2,46%). O cálculo leva em consideração a população das cidades, que aumenta o percentual no fundo, e o repasse do ICMS, que reduz o percentual dos royalties.

O dinheiro é depositado mensalmente no caixa das prefeituras e varia de acordo com a produção de petróleo no Estado.

Mucurici (0,588%), São Domingos do Norte (0,613%) e Dores do Rio Preto (0,776%) vão ficar com os menores repasses neste ano. Entre os 30 municípios que viram suas cotas diminuírem, estão Iúna, que perdeu 9,17% e receberá 1,732% do fundo; São José do Calçado, com queda de 7,7%, terá 1,2% do fundo depositado em sua conta; enquanto Santa Maria de Jetibá, que reduziu sua parte em 7,5%, vai receber 0,93%.

O decreto com a nova tabela foi assinado pelo governador em exercício, César Colnago (PSDB) e publicado nesta segunda-feira (15) no Diário Oficial.





Prefeitos poderão gastar até 40% com despesas de custeio

reduzia de 60% para 40% o montante que os prefeitos das 67 cidades que vão receber o recurso podem destinar para despesas de custeio. Em dezembro, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou um projeto de lei queo montante que os prefeitos das 67 cidades que vão receber o recurso podem destinar para despesas de custeio.

a compra de carros oficiais e até para a construção de lava jatos municipais. Como o petróleo é um recurso não-renovável, ou seja, que não poderá ser produzido para sempre, a legislação indica que os recursos provenientes da atividades sejam gastos com investimentos. Além disso, o Legislativo quer dar maior transparência para a forma como os prefeitos utilizam o fundo. A GAZETA mostrou, no ano passado, que os royalties foram usados para. Como o petróleo é um recurso não-renovável, ou seja, que não poderá ser produzido para sempre, a legislação indica que os recursos provenientes da atividades sejam gastos com investimentos.

Os prefeitos têm até o dia 31 de janeiro para prestar contas à Assembleia, que irá divulgar em seu site o relatório do uso do fundo.

Veja o quanto vai receber cada município