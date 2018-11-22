Governo Bolsonaro vai buscar analfabetismo zero, diz Onyx

Sob pressão de investigados, Onyx Lorenzoni nega qualquer perdão a delitos Crédito: Luís Macedo/Ag. Câmara

O ministro da transição, Onyx Lorenzoni, afirmou que o governo de Jair Bolsonaro vai buscar o analfabetismo zero. A fala foi feita em uma longa exposição na qual fez seguidos elogios ao Instituto Ayrton Senna e ao diretor da entidade, Mozart Ramos, que foi cotado para a pasta da Educação, mas perdeu força devido à resistência da bancada evangélica.

"Queremos como política de governo que o governo Jair Bolsonaro possa a partir deste mandato buscar o analfabetismo zero. Como a gente vive no século XXI com 9% das nossas crianças analfabetas? Nós não podemos ter as crianças na oitava série sem saber ler e escrever. Não podemos ter nossos jovens chegando à universidade sem capacidade de resolver uma equação simples, ou sem capacidade de fazer interpretação de textos", afirmou.

Onyx, que assumirá a Casa Civil no ano que vem, corrigiu-se em outro momento citando que 9% é a taxa geral de analfabetismo, e não a de crianças analfabetas. Ele destacou que hoje o Ministério da Educação investe mais da metade dos recursos na educação superior pública, enquanto que 80% dos alunos do segmento estão em universidades privadas. Ele pontuou que não estava propondo retirar recursos de universidades.

"A gente não vai desvestir um santo para tapar outro", disse.

Ele afirmou que "em nenhum momento" houve qualquer indicativo dentro do grupo de transição sobre uma indicação de Mozart Ramos para a pasta da Educação. E que as reuniões com ele e com a presidente do instituto, Viviane Senna, foram para colher informações, fazer diagnóstico do setor e ouvir sugestões de propostas. Elogiou o trabalho da entidade e disse que precisava fazer a fala por causa dos ataques que a instituição sofreu.

Questionado, ao fim da entrevista, se diante da fala dele e de Bolsonaro mais cedo Mozart não seria ministro, respondeu que o nome "não está descartado".