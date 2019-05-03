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Novo acordo

Governo Bolsonaro assina parceria com Banco Mundial

Com o acordo, o Banco Mundial fará um mapa detalhado das regulamentações no Brasil e o impacto no ambiente de negócios

Publicado em 

02 mai 2019 às 22:43

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 22:43

O ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, Floriano Peixoto Crédito: Tomaz Silva/Arquivo Agência Brasil
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Floriano Peixoto, assinou acordo com o Banco Mundial para fazer um mapa detalhado das regulamentações no Brasil e o impacto no ambiente de negócios.
No ranking elaborado pela instituição com 190 economias, o Brasil alcançou no ano passado sua melhor posição, 109º. O objetivo do governo de Jair Bolsonaro é colocar o País entre os 50 primeiros até 2022.
Uma das principais estratégias do acordo será fazer o levantamento detalhado das regulamentações em todas as capitais brasileiras. Hoje, só são levados em consideração o Rio de Janeiro e São Paulo. Entre os indicadores analisados estarão as condições para abertura de empresas, para obtenção de alvarás de construção e de eletricidade, por exemplo.
Com esse mapa, o objetivo é buscar soluções e fazer sugestões para ajudar a destravar a economia. O trabalho contará com o apoio da Secretaria Especial de Modernização do Estado, vinculada à Secretaria Geral, e tem o prazo de 14 meses.

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