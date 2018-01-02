Governador 'flexibiliza custeio' para dar agilidade a secretários

Governador se reuniu com secretariado na manhã desta terça-feira no Palácio Anchieta Crédito: Leonardo Duarte/Secom-ES

Na primeira reunião do governador Paulo Hartung (PMDB) com o secretariado em 2018, a mensagem do peemedebista foi a de agilidade nas entregas que devem ser feitas pelo governo este ano, quando haverá eleições estaduais. O principal ponto foi o da "flexibilização do custeio".

Agora, o controle dessas despesas caberá aos chefes de cada pasta, embora eles tenham que continuar respeitando um teto. Essas despesas não precisarão mais do aval do Comitê de Controle e Redução de Gastos Públicos, criado ainda em 2015.

O secretário estadual de Planejamento, Regis Mattos, afirmou que a flexibilização dá mais agilidade ao governo. "Isso aumenta a capacidade do secretário de tomar decisões mais rápidas. Desburocratiza, dá mais agilidade. Por outro lado, dá mais responsabilidade, porque o teto financeiro continua o mesmo. O secretário só vai poder tomar por si só uma decisão que era compartilhada com o comitê de gastos", destacou.

Mattos afirmou também que a medida é possível graças ao ajuste fiscal dos três primeiros anos de governo e à retomada do crescimento das receitas de ICMS. Segundo o chefe do Planejamento, o governo não entra em 2018 focado em reduzir ainda mais as despesas de custeio, mas em mantê-las sobre controle.

"O objetivo desse ano não é reduzir ainda mais as despesas, mas manter o patamar das despesas de custeio que foram realizadas em 2017, que representa uma redução muito grande sobre 2014. O grande esforço de redução que poderia ser feito foi feito. Agora pode ter uma questão pontual. Por outro lado, também pode ter alguma expansão de serviço que resulte na ampliação de gastos", frisou Regis Mattos.

Os secretários de pastas com orçamentos robustos saíram da reunião convictos de que a mensagem de Paulo Hartung foi de que a equipe precisa "pisar fundo no acelerador". Embora vários secretários sejam pré-candidatos nas eleições de outubro, eles evitaram ver a flexibilização como uma ajuda pré-eleitoral.

Na reunião, o governador também comemorou o fato de o Orçamento de 2018 estar disponível para execução no primeiro dia útil do ano, o que foi possível por conta do abastecimento dos sistemas internos ainda no ano passado, após aprovação da proposta pela Assembleia Legislativa.

O QUE DIZEM OS SECRETÁRIOS

"É muito mais inteligente assim (com a flexibilização). Por exemplo, passagem aérea. Eu tenho um limite. Não pode caber ao comitê definir se é melhor eu ir para uma reunião no Rio de Janeiro ou em Brasília. Cabe ao comitê definir o valor. Ele não flexibiliza os valores, flexibiliza a tomada de gestões por cada gestor. Não faz sentido eu ter que pedir ao comitê. Eu decido fazer uma inauguração. Aí tenho que perguntar ao comitê se posso contratar o toldo para essa inauguração. Cabe ao comitê decidir o valor que eu tenho para esse tipo de evento", afirmou Octaciano Neto, secretário de Agricultura.

"O governador passou uma mensagem importante de que governo entra o ano com conta ajustada e com capacidade de investimento. Vão ter investimentos de R$ 1 bilhão. É um cenário diferente do restante do brasil. É necessário que toda a equipe possa trabalhar com foco na execução orçamentária, com objetivo principal de atender os capixabas", disse Vandinho Leite (PSDB), secretário de Ciência e Tecnologia.

"Temos carteira de investimento de R$ 1 bilhão para colocar de pé. A cobrança foi para que cada um faça o possível para aplicar esses recursos e transformar em obra para a população. Não perder tempo. O governador deu um gás na turma (...) nem tocou no assunto eleição", disse Neucimar Fraga (PSD), subsecretário de Desenvolvimento.

"É pé no acelerador. Tem muito investimento para fazer. Tem muitos recursos captados e muitos recursos do Tesouro estadual. O balanço de 2017 para 2016 foi bem melhor em termos de execução de projetos, de entrega de projetos. O governador que manter esse nível para superar 2017, que já foi um ano bom", afirmou Rodney Miranda, secretário de Desenvolvimento Urbano.

"Temos muitas entregas para fazer. Tem muita coisa plantada", disse Roberto Carneiro, secretário estadual de Esportes.