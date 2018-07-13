Gleisi oferece apoio do PT a Márcio França, mas governador nega

Gleisi Hoffmann Crédito: Reprodução/Facebook

A última tentativa da presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PT), de conseguir o apoio do PSB à candidatura presidencial petista não deu certo. Além de alianças em Pernambuco e na Paraíba, que já vinham sendo discutidas, Gleisi sugeriu retirar a pré-candidatura de Luis Marinho ao governo de São Paulo, para apoiar a reeleição do atual governador, Márcio França. Juntos, os três diretórios teriam maioria na Executiva Nacional do partido. Entretanto, Márcio França rejeitou o apoio, temendo o desgaste do PT em São Paulo.

Tanto o PT como o PDT, do pré-candidato Ciro Gomes, querem o apoio do PSB. Entretanto, alguns integrantes do partido defendem a neutralidade na eleição presidencial, com a liberação do estados para apoiarem quem quiserem.

Depois de se encontrar com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, acompanhada do deputado Paulo Teixeira (PT-SP) e do tesoureiro Márcio Machado, Gleisi foi a Recife se encontrar com Paulo Câmara e afirmou que a candidatura de Marilia Arraes ao governo estadal pode ser retirada, em troca da aliança nacional. Câmara também voltou a se encontrar com Ciro Gomes e, após os dois encontros, disse que apoiaria Lula ou seu candidato, mesmo sem o apoio do PT na disputal local.

Entretanto, a estratégia do PT de isolar Ciro esbarrou na disposição de Márcio França de continuar pregando a neutralidade do partido.

"Gleisi voltou a falar na ideia de tirar a candidatura de Luis Marinho e a bater na tecla que já está doendo no ouvido, de tirar a candidatura de Marília em Pernambuco. Paulo vai apoiar o PT, mas com Márcio, que detém o maior diretório, não rolou. O Márcio jamais vai entrar nisso. Não há interesse dele em ter o apoio do PT por causa do alto índice de rejeição do partido lá. Ele pode ir para o segundo turno, e o PT atrapalhar. Não existe uma maioria pró-PT hoje e se não for apoio a Ciro, o PSB vai liberar", contou um dos interlocutores de Siqueira, após o encontro com Gleisi.

Com o impasse, para ganhar tempo, Paulo Câmara pediu o adiamento da reunião da Executiva, marcada anteriormente para os dias 18 e 19 de julho. Mas cresce no partido o sentimento de que é preciso evitar um racha e priorizar a eleição do maior número possível de deputados federais. Além de São Paulo, Gleisi ofereceu apoio do PT ao PSB no Amazonas. Outro entrave à aliança nacional é o diretório de Minas Gerais, que se recusa a apoiar a reeleição do governador Fernando Pimentel.

"Essa aliança nacional para Minas é muito ruim. Imagina ter que apoiar o Pimentel, que não pode nem sair na rua? A prioridade é não deixar o partido rachado. Melhor é caminhar nessa ideia de liberar e vamos cuidar de nossos candidatos a governador e deputado", reclama um pessebista mineiro.

Os partidários de Ciro acusam o PT de estar atuando para, não podendo ter o apoio formal do PSB, inviabilizar o apoio ao pedetista para que ele fique isolado e tenha que buscar o apoio de outros partidos, saindo do campo da esquerda.

"Vejam o caráter do PT. Na situação que se encontra, tinha que trabalhar para unir a esquerda, apoiando o Ciro. Ao invés disso, querem jogá-lo nas mãos do centrão. Esse é o objetivo, por isso essa gana em cima do PSB. O PCdoB já está lá do outro lado acusa um dirigente do PSB.

O deputado Paulo Teixeira, integrante do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) do PT, desconversa. "Para nós, o melhor é o apoio formal ao PT", diz.

O presidente do PSB, Carlos Siqueira, tem se fechado em copas e continua conversando com os dois lados. Mas, segundo seus interlocutores, sua posição sempre foi de apoiar um candidato porque seria muito ruim ficar neutro em um momento crucial da política nacional. Se não houver um entendimento, no entanto, ele vai atuar para evitar uma disputa interna. Siqueira diz a seus interlocutores que se o preço da unidade for esse, o partido irá liberar para que cada governador negocie suas alianças nos estados.

O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, é um dos que vem defendendo o apoio a Ciro desde o primeiro momento. E tem se posicionado fortemente contra a liberação.