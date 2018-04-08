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Gleisi dará coletiva no local onde estão militantes em Curitiba

Manifestantes favoráveis ao ex-presidente Lula estão concentrados próximos à superintendência da Polícia Federal

Publicado em 08 de Abril de 2018 às 18:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2018 às 18:35
Gleisi Hoffmann Crédito: Divulgação | Instituto Lula
A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), chamou uma coletiva de imprensa para as 16h30 no local onde estão os manifestantes favoráveis ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, próximo à superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba.
Gleisi reúne-se neste momento com integrantes das direções nacional e estadual do PT na sede estadual do partido, região central da capital paranaense, para definir os comunicados a serem feitos.
especial
O presidente do PT paranaense, Dr. Rosinha, também deve estar na coletiva de imprensa.
O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) disse neste domingo, 8, que os aliados tentarão negociar com autoridades a possibilidade de Lula receber visitas. "Eu quero visitá-lo", afirmou o parlamentar. Por enquanto, apenas os advogados de Lula podem conversar com o ex-presidente.
Também há uma campanha incentivando pessoas a escreverem cartas ao ex-presidente e enviar as correspondências à Superintendência da PF. O senador afirmou que há "caravanas e caravanas" a caminho de Curitiba neste momento.

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