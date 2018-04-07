Gleisi: 'Lula vai ficar no sindicato, junto com a militância'

Gleisi Hoffmann Crédito: Divulgação | Instituto Lula

A presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, afirmou na tarde desta quinta-feira (6) que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Sillva vai ficar no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, no ABC.

A declaração de Gleisi foi dada no momento em que aliados de Lula admitem que sua defesa está negociando com a Polícia Federal ir de jatinho para Curitiba, onde se apresentaria à Polícia Federal.

Previso para discursar às 16h, Lula não havia falado até 18h. Segundo pessoas próximas, o atraso na fala do petista teria a ver com as negociações para se apresentar. Lula estaria evitando provocar a polícia e a Lava-Jato.

Uma das possibilidades colocadas na mesa é que Lula se apresente apenas na segunda ou na terça-feira, de forma discreta.

De acordo com a dirigente petista, na manhã deste sábado (7) está previsto uma missa em homenagem ao aniversário da ex-primeira-dama, Marisa Letícia, que completaria 67 anos.

Ainda de acordo com a presidente do PT, Lula não descumpriu nenhuma ordem judicial ao deixar de se apresentar à Polícia Federal às 17h porque não havia uma obrigação de se apresentar, no seu entendimento, era apenas uma opção.

"Quero deixar claro que não há por parte do presidente Lula nenhum descumprimento do mandado de prisão exarado pelo juiz Sergio Moro. Ele tinha a opção dada pelo juiz de ir até Curitiba, não exerceu essa opção", disse a senadora.