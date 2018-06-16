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Operação Prato Feito

Gilmar solta prefeito de Mauá flagrado com R$ 80 mil na panela

Átila Jacomussi (PSB) foi preso na Operação Prato Feito, que mira desvios em contratos do município para o fornecimento de merenda escolar, no dia 9 de maio

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 21:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 21:21
Gilmar Mendes Crédito: José Cruz | Agência Brasil
O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes mandou soltar o prefeito de Mauá, Átila Jacomussi (PSB), alvo da Operação Prato Feito, que mira supostos desvios em contratos para o fornecimento de merenda escolar. O magistrado acolheu pedido liminar da defesa para suspender o decreto de prisão preventiva. Gilmar determinou que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região determine medidas cautelares diversas da prisão ao prefeito.
DOCUMENTO
Na casa de Jacomussi, a PF encontrou R$ 87 mil em espécie, dos quais R$ 80 mil estavam escondidos na cozinha, dentro de uma panela. Ele foi denunciado por lavagem de dinheiro. Além de Jacomussi, também foi preso preventivamente o secretário de Governo e Transporte de Mauá, João Eduardo Gaspar, este flagrado com R$ 588.417,00, 2.985 euros e US$ 1.300  ele também é alvo de denúncia.
No mesmo dia da prisão de Jacomussi, a Prato Feito também encarcerou o prefeito de Mongaguá, Artur Parada Prócida (PSDB), flagrado com R$ 4,61 milhões em sua casa e mais US$ 217 mil, tudo em dinheiro vivo.
Ao soltar o prefeito, Gilmar sustentou que a prisão provisória continua a ser encarada como única medida eficaz de resguardar o processo penal.
Assim, tenho que o risco à ordem pública, conveniência da instrução processual e a garantia da aplicação da lei penal podem ser mitigados por medidas cautelares diversas. Não vejo, no caso, razões a justificar a restrição da liberdade de locomoção do paciente, anotou.
O ministro afirma que haver uma conjuntura de abusos relativos a decretações de prisões desnecessárias no país. Em síntese, o artigo 319 estabelece que o juiz deverá, se for o caso, impor medidas cautelares alternativas à prisão.
Ocorre que esse dispositivo tem sido reiteradamente olvidado no curso da persecução criminal no Brasil. Em outros termos, a prisão provisória continua a ser encarada como única medida eficaz de resguardar o processo penal, escreveu.
COM A PALAVRA, A DEFESA
O criminalista Daniel Bialski, advogado que defende Átila Jacomussi, disse que a decisão da Suprema Corte reconhece a arbitrariedade e excesso da prisão preventiva, decretada sem motivação válida e baseada em sofismas inverídicos.
Como foi exibido nos pedidos, o prefeito não praticou qualquer ilicitude e nunca teve envolvimento com fatos ligados à operação da Polícia Federal, sustenta Bialski. Felizmente, a Suprema Corte vem mantendo sua jurisprudência que a prisão é a exceção e não a regra.
Para o criminalista, nestes moldes, a liberdade agora concedida, reforça os argumentos da defesa.
A decisão nos dá maior força para provar a inocência de Átila Jacomussi no curso do processo.

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