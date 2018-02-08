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Rio de Janeiro

Gilmar Mendes solta Sérgio Côrtes, ex-secretário de Saúde de Cabral

Ministro substituiu a prisão de Côrtes por medidas cautelares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 17:02

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 17:02

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu soltar o ex-secretário de Saúde do Rio Sérgio Côrtes, que comandou a pasta durante o governo de Sérgio Cabral (MDB-RJ) e foi preso na Operação Lava Jato. Mendes substituiu a prisão de Côrtes por medidas cautelares.
O ex-secretário de Saúde, Sérgio Côrtes, que atuou de 2007 a 2013, é conduzido por agentes federais durante a Operação Fatura Exposta, mais um desdobramento da Lava Jato, na sede da Polícia Federal, no Rio de Janeiro Crédito: Clever Felix/Brazil Pho to Press/Agência O Globo - 11/04/2017
Em novembro de 2017, Côrtes disse que usou recursos do empresário Miguel Iskin para financiar as campanhas do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (MDB), e do candidato à Prefeitura do Rio, Pedro Paulo (MDB). Côrtes e Iskin são acusados de participar do esquema de fraudes em licitações na Saúde do Rio que teria movimentado cerca de R$ 16 milhões.
O ex-secretário de Saúde de Cabral é acusado pelo Ministério Público Federal de receber propina em "equipamentos de segurança e contrainteligência".

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