Gilmar Mendes solta mais um investigado preso por Bretas

A prisão foi determinada pelo juiz da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, alvo de constantes críticas do ministro Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira (5) a libertação do engenheiro Antônio Albernaz Cordeiro, preso há um mês na Operação Câmbio, Desligo, derivada da Lava-Jato. A prisão foi determinada pelo juiz da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, alvo de constantes críticas do ministro.

Desde o dia 15 de maio, o ministro já soltou 20 pessoas presas por determinação do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio, responsável pela Lava-Jato, incluindo Milton Lyra, apontado como operador do PMDB, e Orlando Diniz, ex-presidente da Fecomércio-RJ.

Gilmar Mendes determinou que o investigado seja proibido de manter contato com os outros investigados. Ele também não poderá deixar o país e deverá entregar o passaporte para a justiça em 48 horas.

Para pedir a liberdade do investigado, a defesa alegou que ele tem mais de 60 anos e tem estado frágil de saúde. Ao conceder o habeas corpus, o ministro afirmou que os crimes foram praticados sem violência ou grave ameaça. Ele também argumentou que os fatos são consideravelmente distantes no tempo da decretação da prisão. Teriam acontecido em 2011-2014.