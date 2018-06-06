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Ministro do STF

Gilmar Mendes solta mais um investigado preso por Bretas

Em menos de um mês, ministro libertou 20 pessoas detidas na Lava-Jato do Rio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 23:06

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 23:06

A prisão foi determinada pelo juiz da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, alvo de constantes críticas do ministro Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira (5) a libertação do engenheiro Antônio Albernaz Cordeiro, preso há um mês na Operação Câmbio, Desligo, derivada da Lava-Jato. A prisão foi determinada pelo juiz da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, alvo de constantes críticas do ministro.
Desde o dia 15 de maio, o ministro já soltou 20 pessoas presas por determinação do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio, responsável pela Lava-Jato, incluindo Milton Lyra, apontado como operador do PMDB, e Orlando Diniz, ex-presidente da Fecomércio-RJ.
Gilmar Mendes determinou que o investigado seja proibido de manter contato com os outros investigados. Ele também não poderá deixar o país e deverá entregar o passaporte para a justiça em 48 horas.
Para pedir a liberdade do investigado, a defesa alegou que ele tem mais de 60 anos e tem estado frágil de saúde. Ao conceder o habeas corpus, o ministro afirmou que os crimes foram praticados sem violência ou grave ameaça. Ele também argumentou que os fatos são consideravelmente distantes no tempo da decretação da prisão. Teriam acontecido em 2011-2014.
A operação investiga doleiros e clientes por lavagem de dinheiro e remessa ilegal de recursos para o exterior. O esquema teria ligação com os desvios nos cofres públicos ocorridos durante a gestão Sérgio Cabral no governo do Rio. Albernaz foi apontado por delatores por ter realizado transferências de dólares para o exterior para uma conta específica. Em troca, recebia dinheiro em reais, que era destinado à Odebrecht.

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